Machado y González exhortaron a las FF. AA venezolanas “a impedir el desenfreno del régimen contra el pueblo”

En un comunicado afirmaron que su coalición obtuvo una victoria contundente, y llamaron a los militares y a los cuerpos policiales a “que desconozcan órdenes ilegales y que reconozcan la Soberanía Popular”

En un comunicado oficial, María Corina Machado y Edmundo González afirmaron que su coalición obtuvo una victoria contundente en las elecciones del 28 de julio, con el 67% de los votos frente al 30% de Nicolás Maduro, y denunciaron una feroz represión por parte del régimen chavista contra los ciudadanos. En ese sentido, llamaron a la Fuerza Armada Nacional y a los cuerpos policiales a respetar la voluntad popular.

“Venezolanos, ciudadanos militares y funcionarios policiales, Venezuela y el mundo entero saben que en las elecciones del pasado 28 de julio nuestra victoria fue abrumadora. Desde el más humilde ciudadano, testigo, miembro de mesa, oficial de la Fuerza Armada, policía, hasta los organismos internacionales y gobiernos, lo saben”, comienza el comunicado, que asegura que, con las actas en la mano, el planeta ha visto y reconocido el triunfo de las fuerzas democráticas.

“Hemos hecho nuestra parte. Hemos realizado la más formidable movilización cívica para que la victoria electoral fuese incuestionable. Es un triunfo obtenido con enorme energía y firmeza, y lo hemos hecho en paz. Obtuvimos el 67% de los votos, mientras Nicolás Maduro logró el 30%. Esa es la expresión de la voluntad popular”, afirman los líderes opositores. “Sin embargo, Maduro se niega a reconocer que fue derrotado por el país entero y, ante la legítima protesta, ha lanzado una brutal ofensiva contra dirigentes democráticos, testigos, miembros de mesa y hasta en contra del ciudadano común, con el propósito absurdo de querer ocultar la verdad y, al mismo tiempo, pretender arrinconar a los vencedores”.

“Hacemos un llamado a la conciencia de militares y policías para que se coloquen al lado del pueblo y de sus propias familias”, rogaron, a la vez que remarcaron que “con esta masiva violación de derechos humanos, el alto mando se alinea con Maduro y sus viles intereses”.

Dicen que son conscientes de que en todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional está presente la decisión de no reprimir a los ciudadanos que en forma pacífica reclaman sus derechos y su victoria. “Los venezolanos no somos enemigos de la FAN. Con esa disposición, los llamamos a impedir las acciones de grupos organizados por la cúpula madurista, una combinación de escuadrones militares y policiales y grupos armados al margen del Estado, que golpean, torturan y también asesinan, al amparo del poder maligno que representan. Ustedes pueden y deben parar esas acciones de inmediato. Les urgimos a impedir el desenfreno del régimen contra el pueblo y a respetar, y a hacer respetar, los resultados de las elecciones del 28 de julio. Maduro ha dado un golpe de Estado que contraría todo el orden constitucional y los quiere hacer sus cómplices”.

“Ustedes saben que tenemos las pruebas irrefutables de la victoria”, afirmaron. “El informe del Centro Carter es demoledor sobre las condiciones y el resultado electoral, mientras Maduro intenta fabricar unos resultados cuando, además, el lapso legal para la publicación de los mismos ha vencido. Miembros de la Fuerza Armada y de los cuerpos policiales, atiendan sus deberes institucionales, no repriman al pueblo, acompáñenlo”.

Igualmente, les pidieron a todos los venezolanos que tienen madres, padres, hijos, hermanos, parejas que son miembros de la FAN o funcionarios policiales, que les exijan no reprimir, “que desconozcan órdenes ilegales y que reconozcan la Soberanía Popular, expresada en los votos el domingo 28 de julio”.

“Nosotros ganamos esta elección sin discusión alguna. Fue una avalancha electoral, llena de energía y con una organización ciudadana admirable, pacífica, democrática y con resultados irreversibles. Ahora nos corresponde a todos hacer respetar la voz del pueblo. Procede, de inmediato, la proclamación de Edmundo González Urrutia como presidente electo de la República”, finalizaron.

