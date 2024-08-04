LOADING

Juez ordena suspender IP’s de MagisTv en Ecuador

Redacción
domingo, agosto 4, 2024
Las IP’s transmitían ilegalmente contenido del fútbol ecuatoriano, a través de la aplicación denominada MagisTv
La Unidad Judicial de Garantías Penales con Competencia en Delitos Flagrantes del Guayas ordenó el bloqueo inmediato de más de 180 IP’s, el sábado 3 de agosto del 2024. Las IP’s transmitían ilegalmente contenido del fútbol ecuatoriano, a través de la aplicación denominada MagisTv.

La disposición judicial, dirigida a los representantes legales de los distintos portadores de Internet del Ecuador y a Arcotel, se da tras la reanudación de la LigaPro. La segunda etapa del campeonato ecuatoriano de fútbol arrancó el viernes 2 de agosto del 2024.

En el expediente, el juez advierte que la polémica aplicación MagisTv “está retransmitiendo los partidos de LigaPro sin autorización”. Asimismo, señala que son miles de usuarios los que acceden ilegalmente a las transmisiones. Con eso se ha procedido a rastrear las direcciones IP que deberán ser bloqueadas de inmediato.

“La concesión de la orden de bloqueo de las direcciones IP es un triunfo legal para los legítimos dueños de los derechos y los miles de clientes que pagan formalmente por sus distintos servicios de contenido”, dice un comunicado difundido este sábado.

El juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales dispuso que quienes intenten acceder a las direcciones IP que deben ser bloqueadas serán sujetos de sanciones y multas por violación de derechos de autor.

En junio del 2024, la empresa ecuatoriana Xtrim anunció la adquisición de los derechos de transmisión de la LigaPro Ecuador. El campeonato podrá ser visto a través de la plataforma Zapping, el único medio legal de difusión de los contenidos del fútbol ecuatoriano.

A la par de este anuncio se dio a conocer que Teleamazonas transmitirá dos partidos de cada fecha por televisión abierta.

 

Texto Teleamazonas

 

