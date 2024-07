Richard Carapaz es el nuevo líder del Tour de Francia y se viste de amarillo

Tiempo de lectura: 2 minutos

El ecuatoriano Richard Carapaz hace historia y se convierte en líder del Tour de Francia tras culminar la tercera etapa este lunes 1 de julio del 2024. La ‘Locomotora del Carchi’ es el primer ecuatoriano y el cuarto latinoamericano en usar el mailot amarillo.

El ciclista del EF Education arrebató el liderato a Tadej Pogacar. Él disputó la llegada entre los más rápidos, lo que le permitió ganar puestos en la clasificación por puntos y superar así al esloveno.

En la clasificación general, el tricolor y Pogacar están empatados con un tiempo de 15 horas 20 minutos y 18 segundos, al igual que con el danés Jonas Vingegaard y el belga Remco Evenpoel.

Richard Carapaz también se une al registro histórico al haber conseguido ser líder en las tres grandes vueltas del ciclismo: Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España.

