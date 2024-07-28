Los 3 pedidos de María Corina Machado a los venezolanos a pocas horas de las elecciones

domingo, julio 28, 2024

La líder venezolana María Corina Machado convocó a los ciudadanos a participar activamente en la jornada electoral de este domingo y delineó tres momentos clave a tener en cuenta a pocas horas de los comicios.

“Ya está por llegar el día de nuestra libertad”, declaró Machado en un video publicado en sus redes sociales, al tiempo que exhortó a los venezolanos a colaborar desde sus hogares utilizando sus dispositivos móviles.

La convocatoria de Machado incluye tres momentos específicos del día:

Primera convocatoria: 5:00 AM

El primer llamado es a las 5:00 de la mañana, momento en el que los venezolanos deberán reproducir el himno nacional “Gloria al bravo pueblo” desde sus hogares y dispositivos móviles.

Esta acción, descrita por María Corina Machado como un acto “simbólico para fortalecer el sentimiento de unidad”, tiene como objetivo congregar al país en un canto colectivo de esperanza y resistencia.

Además, la líder opositora instó a los participantes a grabar este momento y compartirlo en redes sociales para amplificar el mensaje de unidad.

“Reproduce nuestro glorioso himno nacional con tu teléfono”, enfatizó la dirigente en su mensaje.

Segunda convocatoria: 1:00 PM

El segundo momento clave se llevará a cabo a las 13:00. Para esa hora la dirigente de Vente Venezuela programó un evento en vivo a través de sus redes sociales para mantener la comunicación y coordinación entre los electores.

Machado subrayó: “Tu presencia en ese live será una muestra de que estamos nuevamente unidos”, y enfatizó la importancia de mantenerse informados a través de canales oficiales para evitar la desinformación.

Tercera convocatoria: cierre de centros de votación

El tercer y último llamado se realizará al cierre de los centros de votación, a las 18:00. Machado exhortó a los ciudadanos a permanecer en los centros de votación para asegurar la transparencia en el proceso de escrutinio.

Insistió en que el conteo de votos es un derecho ciudadano y alentó a la población a supervisar el proceso “papelito por papelito” para garantizar la integridad del resultado electoral.

Además, la líder venezolana advirtió sobre posibles intentos del régimen chavista de difundir mensajes que puedan generar miedo o confusión entre los votantes.

Calificó estas tácticas como estrategias para desalentar la participación y exhortó a sus seguidores a ignorar tales mensajes, enfocándose únicamente en la información proporcionada por fuentes oficiales.

El mensaje de Edmundo González Urrutia

Entretanto, el candidato opositor, Edmundo González Urrutia, envió este sábado un último mensaje al pueblo de Venezuela, que en las próximas horas acudirá a las urnas para decidir sobre el futuro del país.

Como lo viene haciendo desde que tomó el liderazgo de la Plataforma Unitaria Democrática, instó a sus seguidores a ejercer su derecho este domingo y a participar activamente del proceso de votación y recuento para minimizar las posibilidades de fraude de la dictadura de Nicolás Maduro.

“Queridas amigas y amigos venezolanos, mañana domingo 28 de julio es el gran día, el día que hemos esperado desde hace mucho tiempo”, comenzó diciendo en el video difundido en sus redes sociales, antes de recordar el largo camino recorrido hasta este momento. “Hemos llegado hasta aquí superando muchas dificultades, todas las hemos superado. Ayer mismo prohibieron la entrada a Venezuela a personalidades importantes de diversos países que venían a acompañarnos”, comentó.

Sin embargo, destacó que la fortaleza y la unión del pueblo ha logrado sortear todos los obstáculos del oficialismo y está listo para ratificar en las urnas su deseo de un cambio. “Somos millones de personas -la gran mayoría del país- que, a pesar de todo, seguimos sin perder la fe en el cambio. Será, sin duda, la más importante expresión democrática del pueblo venezolano en los últimos años”, anticipó.

“Ustedes tienen una responsabilidad muy grande sobre sus hombros y estamos seguros de que lo realizarán de manera ejemplar”, añadió.

No obstante, insistió en la importancia de que todos vayan a votar y hagan valer sus derechos en las urnas, donde el oficialismo podría manipular el sistema para hacerse con una victoria. En ese sentido, agradeció a “todos los que van a estar en los centros, haciendo que se respete la voluntad de nuestro pueblo” y extendió la invitación “al resto de los ciudadanos, para que se acerquen al final de la jornada a su centro de votación y sean testigos de la pulcritud de los resultados que se obtengan”, al igual que lo va a hacer él con su equipo.

