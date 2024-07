Biden aseguró “Sigo plenamente comprometido. El nombre ha cambiado, pero la misión no”

martes, julio 23, 2024

El presidente, de 81 años, renunció a buscar la reelección el domingo. Dijo hacerlo por el bien del país y del partido.

El presidente estadounidense, Joe Biden, aseguró este lunes que aunque él ya no se presenta a la reelección, sigue plenamente comprometido en la campaña:

“El nombre ha cambiado, pero la misión no. Sigo plenamente comprometido. Seguimos juntos en esta pelea. No me voy a ninguna parte. (…) Todavía tenemos que salvar esta democracia. Haré lo que Kamala (Harris) necesite que haga”.

Añadió en una llamada a su jefa de campaña, Julie Chávez, un día después de haber anunciado que renuncia a la carrera a la presidencia.

Biden intervino por teléfono poco antes de que compareciera en su cuartel de campaña en Wilmington la vicepresidenta Kamala Harris, a la que él ha impulsado como su sustituta de cara a las elecciones del próximo 5 de noviembre.

“Les prometo que siempre tendrán mi apoyo”,

Le dijo a su equipo en esa llamada retransmitida durante el encuentro.

El presidente, de 81 años, renunció a buscar la reelección el domingo. Dijo hacerlo por el bien del país y del partido y tomó esa decisión tras semanas de presión interna y externa por su pobre desempeño durante el debate electoral del pasado 27 de junio frente al exmandatario republicano Donald Trump y tras lapsus verbales posteriores.

“Trump sigue siendo un peligro para la comunidad y para el país”

Añadió, Biden, que recordó que sigue en el cargo hasta el traspaso de poderes en enero y que en este tiempo tiene la intención de hacer el máximo trabajo que pueda. Hay que seguir centrados, en su opinión, en conseguir poner fin a la guerra en Gaza.

“He estado trabajando muy de cerca con israelíes y palestinos para intentar ver cómo podemos poner fin a la guerra en Gaza y llevar de vuelta a casa a todos los rehenes. Creo que estamos a punto de conseguirlo. Y debemos mantener nuestras alianzas. Es decisivo. Me costó tiempo conseguir esas alianzas”.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, comienza de hecho este martes una visita a Washington en el que tiene programado un discurso el miércoles ante las dos cámaras del Congreso.

La vicepresidenta Kamala Harris busca ser candidata por el partido demócrata

Harris aceptó el domingo la candidatura y debe ver esa nominación refrendada en la convención nacional que el Partido Demócrata celebrará en Chicago entre los próximos 19 y 22 de agosto y donde necesita el voto de 1 976 delegados.

En estas 24 primeras horas desde que Biden dio un paso atrás, ha conseguido ya el apoyo de 1 034 y ha logrado recaudar más de USD 81 millones, un récord en la actual campaña, con los que parece tener allanado el camino de cara a su nominación el próximo mes.

“Todos aquí afrontamos la pregunta de qué tipo de país queremos para vivir. Un país de libertad, compasión y respeto de la ley o un país de caos, miedo y odio”.

Dijo Harris contraponiendo su visión para el futuro respecto a la de su oponente republicano y asegurando que cuando se lucha por esos objetivos, se gana. (EFE)