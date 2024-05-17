Cuatro muertos y varios desastres tras tormenta en Houston

viernes, mayo 17, 2024

Las fuertes tormentas que azotaron ayer, 16 de mayo de 2024, al sureste de Texas (EE.UU.), dejan un resultado de al menos cuatro muertos. La ciudad de Houston, en Estados Unidos, amaneció este viernes con miles de hogares sin luz, decenas de árboles caídos y estructuras derribadas, vidrios de rascacielos rotos y los colegios cerrados.

Según la compañía eléctrica CenterPoint Energy, más de 1 millón de personas se quedaron sin electricidad en el área de Houston anoche por unas tormentas que causaron daños en varias de sus instalaciones. Esta madrugada, había más de 700.000 personas afectadas por los cortes de luz.

Los distritos escolares de Houston, Cy-Fair, Spring Branch, Conroe, Sheldon, Crosby, Cleveland, Shepherd, Spring, Hempstead, Aldine y Galena Park permanecerán cerrados esta jornada, informaron las autoridades locales.

Según contó a la prensa el jefe de bomberos de Houston, Samuel Peña, los indicios iniciales señalan que la caída de árboles causó dos de las muertes, mientras que otra persona falleció después de que los fuertes vientos derribaran una grúa y de una cuarta todavía no hay datos.

La segunda tormenta cerca de Houston

Esta mañana, el centro de la ciudad de Houston amaneció con centenares de vidrios rotos de rascacielos tras el paso de una tormenta que, según dijo ayer el alcalde de Houston, John Whitmire, registró vientos de 100 millas por hora (160 km/hora), «equivalente al huracán Ike», que en 2008 causó cuantiosos daños en la urbe.

Whitmire animó a todos los trabajadores no esenciales a quedarse en casa el viernes y el Servicio Nacional de Meteorología de Houston pidió a la población anoche que no condujera en el centro de Houston ni en ningún otro lugar de la región que haya sufrido daños por tormenta porque en las calles había «escombros, vidrios y líneas eléctricas».

Las tormentas de ayer fueron las segundas que se producen en esta región durante el mes de mayo, después de que a comienzos de este mes se registraran otras que ocasionaron severas inundaciones y el rescate de decenas de personas de sus domicilios. EFE