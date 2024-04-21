Voto de la consulta popular y referéndum en el exterior avanza con normalidad

domingo, abril 21, 2024

La canciller, Gabriela Sommerfeld, indicó que no se han registrado incidentes en el exterior. En algunos países de América Latina las juntas aún están abiertas. De acuerdo con el cronograma del CNE, los migrantes podrán acudir a las urnas hasta las 19:00 de cada país.

La jornada electoral en el exterior por la consulta popular y referéndum avanza con normalidad este domingo 21 de abril del 2024. Las juntas electorales del voto en Sidney y Canberra (Australia) así como en Japón, China y Sudáfrica ya cerraron sus puertas.

En España, por ejemplo, la jornada se vivió en medio de una «fiesta de fervor cívico», según la Embajadora de Ecuador en ese país, Wilma Andrade. Precisó que los 19 recintos electorales abiertos en Madrid se instalaron con normalidad.

Andrade ofreció una primera valoración de la celebración de la consulta, para la que estaban registrados 184.000 ecuatorianos en todo el país. «Estamos viviendo una fiesta cívica en España y todo se está desarrollando con absoluta normalidad», señaló la diplomática.

«Las mesas se han establecido a la hora fijada y no hemos tenido ningún inconveniente. Todas están ya formadas con los delegados y observadores. El proceso es ordenado, de fervor cívico y de reencuentro, porque muchos ecuatorianos se encuentran en esta votación con sus compatriotas y sus amigos», señaló.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) inauguró la jornada de votación de la consulta popular y referéndum en el exterior este sábado 20 de abril de 2024. En una ceremonia y con autoridades del Gobierno y del CNE se dio por inaugurada la jornada para este 21 de abril.

Los primeros ecuatorianos en sufragar fueron los 649 habilitados en Sidney y Canberra en Australia.

Diana Atamaint, presidenta del CNE, aseguró que la institución trabaja para completar el trabajo eficiente para garantizar la participación de los todos los ecuatorianos en los comicios de este 2024. «Garantizar la participación de nuestros compatriotas en el exterior es fundamental para la democracia del Ecuador», señaló la presidenta.

Son más de 420 00 ecuatorianos habilitados en 37 países del mundo ubicados en tres circunscripciones para sufragar. Para esta jornada electoral se habilitaron 656 juntas receptoras del voto (jrv) y 101 recintos electorales.

Enrique Pita, vicepresidente del CNE, informó que la jornada arrancó este sábado 20 de abril a las 18:00 (hora de Ecuador) correspondientes a las circunscripciones de Europa, Asía y Oceanía.

Los ecuatorianos que no podrán sufragar son quienes viven en México, Nicaragua, Israel, Rusia y Bielorusia debido a las circunstancias de orden político que no permiten que se celebre la jornada de elecciones según Gabriela Sommerfeld, canciller de la República.

Texto original de Teleamazonas

https://www.teleamazonas.com/consulta-referendum-sufragio-en-el-exterior/