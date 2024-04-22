Colón Pico llegó a la Unidad de Flagrancia

lunes, abril 22, 2024

La Policía Nacional de Ecuador anunció hoy la recaptura de Fabricio Colón Pico, quien escapó de la cárcel tras ser implicado en un presunto plan para atentar contra la fiscal general, Diana Salazar

Tiempo de lectura: < 1 minuto

Cerca de las 10:10 de este 22 de abril de 2024 llegó Colón Pico a la Unidad de Flagrancia ubicada en la Av. Patria. Un fuerte operativo policial resguardaba los exteriores. Un derrumbe en la vía Nanegalito habría retrasado la llegada de Pico.

Pico llegó con el resguardo de alrededor 25 policías y 5 autos blindados antes del ingreso a la Sala de Audiencias de la Unidad de Flagrancia.

Colón Pico fue detenido en la localidad de Puerto Quito en una operación conjunta entre la Policía, el Ministerio del Interior y la Fiscalía.

Además de Colón Pico, otros dos individuos que habrían huido con él de prisión fueron arrestados en el operativo. Se encontraron evidencias, incluyendo teléfonos celulares y armas, en el lugar donde se refugiaba el fugitivo.

Amenazas a fiscal Diana Salazar

El hombre también conocido como ‘El Salvaje’ era buscado por la justicia ecuatoriana por el delito de intimidación. Él fue denunciado por la fiscal Diana Salazar por presuntamente planificar un atentado contra su vida y la de su hija, de nueve años.

La amenaza se produjo el 1 de junio de 2023 a través de un video de WhatsApp, donde varios hombres encapuchados con armas de grueso calibre, tipo fusil. Ellos habrían emitido una serie de declaraciones de un ataque contra su vida.

El mensaje incluía primero una revelación de un atentado anterior. Los hombres decían que la ocasión anterior se salvó porque alguien dio la orden, pero esta vez la historia sería diferente. Uno de los encapuchados advirtió que la iba a matar, pero antes la iba a hacer sufrir matando primero a su hija.

Con información de El Comercio