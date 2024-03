UFC299: ‘Chito’ Vera marcó 135 libras en la balanza

Tiempo de lectura: < 1 minuto

La pelea entre el ecuatoriano Marlon ‘Chito’ Vera y el estadounidense Sean O’Malley por el título de la UFC de peso gallo está cerca. Este viernes 8 de marzo de 2024 se realizará el pesaje oficial de los competidores.

Antes de subir al octágono, ‘Chito’ y O’Malley se verán las caras, en pocos minutos, para comprobar que su peso bordea las 135 libras, requisito esencial para llevar adelante la pelea.

El ecuatoriano cumplió con lo requerido y al subir a la balanza llegó a las 135 libras, requeridas para disputar la pelea por el título mundial ante Sean O’Malley, quien también llegó al peso establecido. Con su brazos levantados y una gran sonrisa en su rostro, ‘Chito’ celebró su estado físico.

Looking to go home with some new bantamweight hardware 😤@ChitoVeraUFC hits the scale at 135lbs

[ #UFC299 | TOMORROW | LIVE on @ESPNPlus PPV ] pic.twitter.com/TTreFV2qFZ

— UFC (@ufc) March 8, 2024