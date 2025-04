Los detalles de la pelea de Chito Vera vs. Sean O’ Malley

sábado, marzo 9, 2024

Este sábado 9 de marzo, Marlon Chito Vera se enfrentará a Sean O’ Malley por el cinturón de la división de peso gallo de la Ultimate Fighting Championship (UFC).

Tiempo de lectura: 2 minutos

Falta poco para el combate más importante de la carrera de Marlon Chito Vera. El 9 de marzo, el ecuatoriano se enfrenta al estadounidense Sean O’ Malley por el cinturón de la división de peso gallo de la Ultimate Fighting Championship (UFC).

Vera para este combate, cada día entrenó a doble jornada, se cuidó en la comida y todo por cumplir su sueño: ser el primer ecuatoriano en quedar campeón de la UFC.

Cabe recordar que el nacido en Chone ya derrotó a O’Malley por KO técnico. Vera solo necesitó un round para llevarse un espectacular triunfo. Han pasado tres años desde esta victoria que lo catapultó como uno de los mejores peleadores de su división.

Vera y O’Malley se encontraron en la rueda de prensa, en medio del grito “Chito, Chito”. El tricolor dijo “El amor se siente, el apoyo se siente, y Ecuador va a tener su primer campeón mundial”.

Además, mencionó que “la suerte me sonríe y me seguirá sonriendo, por mi trabajo fuerte, por las ganas que le meto, por todo lo que he hecho durante todos estos años, nunca me he rendido y lo que diga este pendejo (O’Malley), no importa”.

Cartelera de la UFC 299:

Primeras preliminares

Joanne Wood vs. Maryna Moroz

CJ Vergara vs. Asu Almabayev (peso mosca)

Robelis Despaigne vs. Josh Parisian (peso pesado)

Michael Pereira vs. Michael Oleksiejczuk (peso medio)

Ion Cutelaba vs. philipe Lins

Preliminares

Pedro Munhoz vs. Kyler Phillips (peso gallo)

Mateusz Garmot vs. Rafael Dos Anjos (peso ligero)

Katlyn Chookagian vs. Maycee Barber (peso mosca)

Curtis Blaydes vs. Jailton Almeida (peso pesado)

Main Card

Petr Yan vs. Song Yadong (peso gallo)

Gilbert Burns vs. Jack Della Maddalena (peso welter)

Kevin Holland vs. Michael Page (peso welter)

Dostin Poirier vs. Benoit Saint Denis (peso ligero)

Fecha, hora y canales para ver la pelea de Marlon Chito Vera vs. Sean O’ Malley:

Marlon Chito Vera vs. Sean O’ Malley:

Lugar: Kaseya Center de Miami (Estados Unidos)

Hora: 18:00 (comienza la cartelera)

*00:00 (se prevé que a esa hora peleé Chito Vera)

Canales: Espn y Star Plus

Texto original de Ecuavisa

https://www.ecuavisa.com/deportes/ufc/fecha-horario-tv-chito-vera-sean-omalley-titulo-ufc-BL6973377