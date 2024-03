Ucrania afirma haber destruido otro barco militar ruso en el Mar Negro

Tiempo de lectura: 2 minutos

La inteligencia militar ucraniana (GUR) informó hoy de la destrucción de un barco militar de patrullaje de la Flota Rusa del Mar Negro en un ataque con drones navales de producción ucraniana Magura V5.

“Durante la noche del 4 al 5 de marzo, la unidad especial del GUR ‘Grupo 13’ atacó el barco patrullero ‘Serguéi Kotov’ de la Flota del Mar Negro de la Federación Rusa”, se lee en una nota publicada por el GUR en su canal oficial de Telegram.

Como consecuencia del ataque con drones, el patrullero ruso Serguéi Kotov “sufrió daños en la popa” y en ambos costados, según el GUR ucraniano, que estima el valor del barco en unos 65 millones de dólares.

BREAKING:

Ukraine releases video confirming it sunk the Russian 92-meter-long large patrol boat Sergei Kotov last night near Crimea.

The video shows the boat being hit by Ukrainian naval drones.

Another huge blow for the Russian Black Sea Fleet! pic.twitter.com/tjCYnoB6Xq

— Visegrád 24 (@visegrad24) March 5, 2024