Noboa espera cerrar un acuerdo con el FMI en dos meses

sábado, marzo 2, 2024

Según un reporte del portal económico Bloomberg, el anuncio hizo que los bonos de Ecuador subieran de 2,7 centavos de dólar aproximadamente a alrededor de 6,7 centavos. «Este es el nivel más alto en más de un año», dice la publicación

Tiempo de lectura: < 1 minuto

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa espera cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en los próximos dos meses. El anuncio lo hizo durante una reunión con inversionistas en Nueva York este viernes, 1 de marzo del 2024.

Según un reporte del portal económico Bloomberg, el anuncio hizo que los bonos de Ecuador subieran de 2,7 centavos de dólar aproximadamente a alrededor de 6,7 centavos. «Este es el nivel más alto en más de un año», dice la publicación.

De acuerdo con el portal, Noboa dijo a los administradores de dinero que «las conversaciones con el Fondo estaban en curso«. La reunión en Wall Street se desarrolló a puerta cerrada.

Otro indicador que también sufrió ajustes tras el anuncio del presidente Noboa es el riesgo país. Este viernes se ubicó en 1.341 puntos. Este es el nivel más bajo que se registró durante su mandato.

Además, el nivel de riesgo país cayó 79 puntos durante una sola jornada tras el anuncio de la visita del presidente Noboa a Wall Street. En ese sentido, el perfil económico de Ecuador mejoró, lo que facilitaría la firma del acuerdo.

Según información difundida por la Presidencia de Ecuador, en la reunión el presidente Noboa, junto al ministro de Economía, Juan Carlos Vega y la canciller Gabriela Sommerfeld, hablaron sobre el fortalecimiento de los lazos con EE.UU.

Para ello dijeron que trabajarán en la integración comercial, empleabilidad, seguridad y estabilidad económica con financiamientos claves «para desarrollar proyectos en nuestro país», detalla la entidad en su cuenta de X (antes Twitter).

Foto publicada en Teleamazonas

https://www.teleamazonas.com/presidente-noboa-acuerdo-fmi-viaje-nueva-york/