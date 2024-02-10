Un total de 56 700 policías estarán desplegados en todo el país durante el Carnaval

sábado, febrero 10, 2024

Solo en las playas habrá 700 militares, te explicamos qué zonas son prioridad.

Tiempo de lectura: 3 minutos

Al mediodía del viernes arrancó el operativo de seguridad por el feriado de Carnaval.

La Policía y Fuerzas Armadas informaron que los 38 cantones en semáforo rojo son prioridad, especialmente Quito, Guayaquil, Manta, Quevedo, Santo Domingo y Babahoyo, que es donde se espera mayor afluencia de turistas.

A la par, hay 23 puntos en semáforo amarillo, los controles se intensificarán en Cuenca, Riobamba, Samborondón, La Concorida y Simón Bolívar.

56 700 policías se activarán en el país en los cuatro días de asueto, de ellos 47 680 estarán en las calles, 32 829 impulsarán la seguridad ciudadana, 5 135 vigilarán las playas, 108 estarán en montañas y senderos, 1 385 en carreteras, terminales terrestres y aeropuertos y 8 223 en eventos públicos. Esto con 7 800 patrulleros y cuatro aeronaves.

La Policía señaló que estarán acompañados de las Fuerzas Armadas en los operativos. En las playas del país habrá 700 militares desplegados, incluyendo resguardo en el mar.

Además, se habilitaron aeronaves en barrios priorizados de Manta, Salinas, Guayaquil, Galápagos y Esmeraldas. Desde ahí se trasladarán a otros sitios según la emergencia.

En Cuenca ya se activaron 2 945 elementos de diferentes entidades y los planes de contingencia se pusieron en marcha en el jueves de Compadres y Comadres ayer, por la tarde se hizo una revisión al estadio Alejandro Serrano Aguilar y por la noche estuvo vallado, con caballería y doble registro en los ingresos.

Mientras en Esmeraldas, este viernes 9 de enero, los militares ya estuvieron en Atacames, Tonsupa y Muisne. Además, ya despliegan unidades en el mar y se hizo un primer sobrevuelo.

En la provincia de Santa Elena, más de mil uniformados estarán encargados de la seguridad de los turistas durante el carnaval

Los tres cantones implementaron normas similares para tratar de evitar desmanes.

A estos balnearios se espera que lleguen más de 600 mil personas para pasar los cuatro días del feriado de Carnaval, el más largo de este año.

Los municipios de Salinas y de la Libertad prohibieron por ordenanza la venta de espuma, anilina, globos de látex y el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública. esto para evitar aglomeraciones y desmanes como los registrados en años anteriores.

La Libertad cerrará desde el viernes su malecón a partir de las 18h00 hasta las 06h00. Y los eventos masivos no están autorizados.

En Salinas, en cambio, el malecón se cerrará mañana al tránsito vehicular desde las 18h00 hasta las 05h00. Y entre domingo y martes la peatonalización será desde el mediodía hasta las 06h00 del día siguiente.

El cantón Santa Elena solo tiene prevista para mañana la inauguración del malecón en la comuna San Pedro, en cuanto a restricciones, de momento mantendrá las estipuladas por el estado de excepción y toque de queda.

Santa Elena está en semáforo rojo, por ello el toque de queda rige desde las 00h00 a 05h00.

650 policías, 180 militares y más de 400 agentes de la Comisión de Tránsito (CTE) realizarán operativos combinados y patrullarán la provincia.

En Manabí, cuatro de sus 22 cantones tienen semáforo rojo por la inseguridad

El anuncio de la agenda carnavalera generó expectativas positivas en el sector turístico, principalmente en Manta cuyas playas son de las más visitadas en los feriados.

En ese cantón, para enero, las reservaciones en hoteles no llegaban al 20 % y ahora bordean un 50 %. Con una capacidad de más de 8 mil plazas de alojamiento en esa ciudad portuaria, el sector turístico tiene la esperanza de que se reactive la economía en este feriado, por ello, buscan garantizar la seguridad con el anuncio de reforzar los controles en los sitios concurridos.

“El sector turístico está más que preparado para recibir a la gente y no han habido problemas en las zonas turísticas”, dijo Paúl Andrade, del Buró Turístico de Manta

Y aunque la agenda de eventos gratuitos, despertó el interés de los turistas que esperaban el domingo el Mariana Fest en la playa de Tarqui con música electrónica, mientras que el lunes se esperaba el concierto del cantante colombiano Silvestre Dangond, en la playa el murciélago, estos deberán ser cancelados.

Los eventos públicos de concentración masiva fueron cancelados en Manta, luego de que el Gobernador de Manabí no los aprobara. Por ello, notificó a la alcaldesa de la ciudad argumentando que existe riesgo alto en el cantón.

En Montecristi, se prevé la apertura de la playa San José, un balneario considerado virgen en materia turística. Sus olas son adecuadas para el surf, y sus 20 kilómetros de longitud son ideales para caminatas y juegos en la arena.

El municipio de este cantón intervino la zona para arreglar los accesos, instalar baterías sanitarias, crear una zona de camping, y otra de parqueos. También habrá un área para venta de comidas.

En el resto de balnearios se han planificado otras actividades como concursos, y shows con música de artistas locales.

La policía tiene previsto desplazar 2 900 uniformados para controlar la seguridad en todos ellos.

El operativo del feriado en todo el país se mantendrá hasta las seis de la mañana del miércoles 14 de febrero.

Texto original de Ecuavisa

https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/56-mil-policias-militares-desplegados-pais-feriado-carnaval-FL6793373