‘Muertes violentas cayeron 60% con estado de excepción’

viernes, marzo 15, 2024

La Canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, reveló en entrevista con EFE que el Gobierno ha logrado reducir en un 60% las muertes violentas. Este resultado se da tras aplicar el estado de excepción en enero para combatir el crimen organizado y el narcotráfico

Tiempo de lectura: 3 minutos

La Canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, reveló en entrevista con EFE que el Gobierno ha logrado reducir en un 60% las muertes violentas. Este resultado se da tras aplicar el estado de excepción en enero para combatir el crimen organizado y el narcotráfico.

«Ecuador ha visto una disminución significativa en las tasas de homicidios, atribuida a medidas integrales y a la colaboración con socios internacionales», explicó la canciller en los márgenes de la Comisión de Estupefacientes de la ONU que se celebra esta semana en Viena.

«Hemos bajado un sesenta por ciento las tasas de homicidios o muertes violentas«, sostuvo Sommerfeld, al defender que la situación actual es muy distinta a la de hace sólo cien días.

Noboa extendió la semana pasada 30 días más el estado de excepción. Bajo esta medida se encuentra Ecuador desde el 8 de enero debido a una inusual oleada de violencia.

La Constitución ecuatoriana permite mantener esa medida durante 90 días seguidos como máximo.

La tasa de muertes violentas se ha multiplicado por ocho en Ecuador en los últimos cinco años. El 2023 concluyó con más de 7 800 muertes violentas. Además de la incautación de más de 200 toneladas de cocaína, récords históricos en el país.

Según los datos de la ONU, Ecuador ya tuvo un año antes, en 2022, la mayor tasa de homicidios de América del Sur.

Control en cárceles y empleo

Sommerfeld señaló que Ecuador ha aplicado una doble estrategia para la lucha contra la inseguridad. Por un lado, ha llevado a las fuerzas de seguridad a reafirmar su control sobre las prisiones y el territorio. Y por otro, a abordar los factores subyacentes que contribuyen a la inseguridad, con la creación de oportunidades laborales dirigidas a jóvenes.

«60 000 plazas de empleo nuevo son 60 000 jóvenes que no serán captados por grupos criminales que estaban traficando y cometiendo delitos libremente dentro de Ecuador», resumió.

La jefa de la diplomacia ecuatoriana subrayó que el Estado ha vuelto a controlar las cárceles. Puntos desde donde los grupos criminales dirigían en el pasado sus actividades y donde más de 400 presos murieron desde 2021 en motines violentos.

Con respecto a los desafíos planteados por el crimen organizado en el puerto de Guayaquil, Sommerfeld destacó «el uso de tecnología, la militarización y la cooperación internacional» para mejorar las medidas de seguridad y contrarrestar las actividades delictivas en las infraestructuras críticas.

Dolarización

Aunque Noboa ha reconocido que la dolarización puede facilitar el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, Sommerfeld aseveró que se va a reforzar.

«La dolarización se reforzará», afirmó Sommerfeld. Al tiempo que destacó que se aplican medidas para combatir el lavado de dinero. Esto incluye la creación de unidades especializadas y nueva legislación, para detectar flujos financieros ilegales y activos corruptos.

Apoyo a Noboa

Por otra lado, la canciller rechazó las críticas de algunas asociaciones de derechos humanos sobre una supuesta «bukelización» de Ecuador. Esto por la militarización y la suspensión de ciertos derechos como sucede en El Salvador bajo el presidente, Nayib Bukele.

Sommerfeld enfatizó el compromiso de su Gobierno con el estado de derecho y la democracia, y destacó que las medidas para «restaurar la paz y la seguridad» no solamente son efectivas sino que cuentan con amplio respaldo popular.

«Respetamos la democracia y respetamos la Constitución, que nos da 60 días para tener este estado de excepción, que puede prorrogarse por 30 días más. Esta opción se ha tomado, pero además de eso, se ha llamado a un referéndum con algunas preguntas que nos darán un marco jurídico que permita mantener el orden», destacó la ministra.

El objetivo es «mantener el control del país y proteger a los 18 millones de ecuatorianos que estaban amenazados por un grupo pequeño dedicado al crimen violento», concluyó.

Sommerfeld recordó que las encuestas muestran un gran apoyo a las decisiones del presidente Noboa.

«La confianza que el 82% de ecuatorianos ha entregado a las acciones y decisiones del presidente Noboa dice mucho porque ha devuelto al ecuatoriano muchas libertades», sostuvo.

La mejora de la situación, según la ministra, resulta clara tanto para la población como para la comunidad internacional, que muestra su apoyo a Ecuador frente a un desafío global como el narcotráfico.

«Es un problema que cruza océanos, que cruza fronteras. Es un problema transnacional que de forma organizada amenaza a los sistemas y a los países que viven en derecho», explicó.

Este control del Estado de la situación -destacó- ha mejorado la estabilidad económica y la confianza de los inversores en el país.

«Tenemos como objetivo continuar reduciendo la tasa de homicidios, atrayendo inversiones y promoviendo el turismo, todo ello en un entorno propicio para el crecimiento y la prosperidad», concluyó la canciller, una destacada empresaria del sector hotelero. (EFE)