Cortes de luz de hasta 7 horas vuelven el 22 de abril

Participa en el Diálogo Nacional
Envía tus propuestas y comentarios a [email protected]
Los cortes de luz se mantienen en Ecuador debido al estiaje. Las empresas eléctricas que operan en el país, como Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), anunciaron los horarios de la suspensión del servicio para el lunes 22 de abril.
La crisis energética en Ecuador obligó al presidente Daniel Noboa a declarar el pasado viernes un estado de excepción a nivel nacional por 60 días.
Según horarios en Guayaquil, hay modificaciones en las franjas de los racionamientos. Hay sectores que tendrán suspensión del servicio entre cinco y ocho horas.
Algunos sectores que tenían tres franjas de cortes se reducen a dos. Mientras que en otros sectores que tenían dos franjas se bajan a una.
Así, la zona de la parroquia Febres Cordero, en el suburbio, que tenía hasta tres cortes en el día, este lunes solo tendrá dos: de 07:00 a 10:00, y 22:00 a 00:00. Ya no contempla el corte de la madrugada.
Mi Lote 1, ubicada en la vía a Daule, tendrá cortes de 00:00 a 06:00 este lunes 22. Ya no tendrá cortes de 14:00 a 16:00.
Mientras que en la zona de la autopista, que cubre Mucho Lote 2, La Romareda, Magisterio, La Perla y otras urbanizaciones, el racionamiento irá de 11:00 a 15:00 y de 22:00 a 00:00.
En la zona del aeropuerto, la Garzota y barrios aledaños, los cortes van de 00:00 a 03:00 y de 10:00 a 13:00.
En Quito
Cortes de 07:00 a 14:00
LULUNCOTO
SAN ROQUE
MIRAFLORES
LA FLORESTA
CRISTIANÍA
EPICLACHIMA
CONOCOTO
LA CAROLINA
NUEVO AEROPUERTO
PÉREZ GUERRERO
EUGENIO ESPEJO
EL OBRAJE (MACHACHI)
LOS BANCOS
NUEVA CUMBAYÁ
DIEZ NUEVA
Cortes de 10:00 a 17:00
CHIMBACALLE
ESCUELA SUCRE
BELISARIO QUEVEDO
DIEZ VIEJA
GRANDA CENTENO
GUALO
ANDALUCÍA
COTOCOLLAO
SAN PABLO
TUMBACO
INGA BAJO
RÍO COCA
Cortes de 12:00 a 19:00
OLÍMPICO
BARRIONUEVO
CHILIBULO
LA MARÍN
EL BOSQUE
SAN ANTONIO
ALANGASÍ
SAN RAFAEL
SANTA ROSA
IÑAQUITO
SANGOLQUÍ
POMASQUI
EL QUINCHE
Texto original de La República
https://www.larepublica.ec/blog/2024/04/21/cortes-de-luz-de-hasta-7-horas-retornan-el-22-de-abril/
¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!
Deja un comentario