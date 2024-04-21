Cortes de luz de hasta 7 horas vuelven el 22 de abril

domingo, abril 21, 2024

La crisis energética en Ecuador obligó al presidente Daniel Noboa a declarar el pasado viernes un estado de excepción a nivel nacional por 60 días.

Los cortes de luz se mantienen en Ecuador debido al estiaje. Las empresas eléctricas que operan en el país, como Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), anunciaron los horarios de la suspensión del servicio para el lunes 22 de abril.

Según horarios en Guayaquil, hay modificaciones en las franjas de los racionamientos. Hay sectores que tendrán suspensión del servicio entre cinco y ocho horas.

Algunos sectores que tenían tres franjas de cortes se reducen a dos. Mientras que en otros sectores que tenían dos franjas se bajan a una.

Así, la zona de la parroquia Febres Cordero, en el suburbio, que tenía hasta tres cortes en el día, este lunes solo tendrá dos: de 07:00 a 10:00, y 22:00 a 00:00. Ya no contempla el corte de la madrugada.

Mi Lote 1, ubicada en la vía a Daule, tendrá cortes de 00:00 a 06:00 este lunes 22. Ya no tendrá cortes de 14:00 a 16:00.

Mientras que en la zona de la autopista, que cubre Mucho Lote 2, La Romareda, Magisterio, La Perla y otras urbanizaciones, el racionamiento irá de 11:00 a 15:00 y de 22:00 a 00:00.

En la zona del aeropuerto, la Garzota y barrios aledaños, los cortes van de 00:00 a 03:00 y de 10:00 a 13:00.

En Quito

Cortes de 07:00 a 14:00

LULUNCOTO

SAN ROQUE

MIRAFLORES

LA FLORESTA

CRISTIANÍA

EPICLACHIMA

CONOCOTO

LA CAROLINA

NUEVO AEROPUERTO

PÉREZ GUERRERO

EUGENIO ESPEJO

EL OBRAJE (MACHACHI)

LOS BANCOS

NUEVA CUMBAYÁ

DIEZ NUEVA

Cortes de 10:00 a 17:00

CHIMBACALLE

ESCUELA SUCRE

BELISARIO QUEVEDO

DIEZ VIEJA

GRANDA CENTENO

GUALO

ANDALUCÍA

COTOCOLLAO

SAN PABLO

TUMBACO

INGA BAJO

RÍO COCA

Cortes de 12:00 a 19:00

OLÍMPICO

BARRIONUEVO

CHILIBULO

LA MARÍN

EL BOSQUE

SAN ANTONIO

ALANGASÍ

SAN RAFAEL

SANTA ROSA

IÑAQUITO

SANGOLQUÍ

POMASQUI

EL QUINCHE

