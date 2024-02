Primarias de Carolina del Sur: Donald Trump derrotó a Nikki Haley

domingo, febrero 25, 2024

El ex mandatario arrasó en las cuatro primeras grandes contiendas republicanas, con victorias en Iowa, Nuevo Hampshire, Nevada y las Islas Vírgenes estadounidenses

Donald Trump ganó el sábado las primarias republicanas de Carolina del Sur, imponiéndose a la ex embajadora ante la ONU Nikki Haley en su estado natal y consolidando aún más su camino hacia una tercera nominación consecutiva del Partido Republicano.

Trump ha arrasado ya en todas las contiendas que contaban para los delegados republicanos, con victorias ya en Iowa, Nuevo Hampshire, Nevada y las Islas Vírgenes estadounidenses. La última victoria del expresidente probablemente aumentará la presión sobre Haley, que fue representante de Trump ante la ONU y gobernadora de Carolina del Sur entre 2011 y 2017, para que abandone la carrera.

Una revancha en las generales de 2020 entre Trump y el presidente Joe Biden es cada vez más inevitable. Haley ha prometido seguir en la carrera al menos hasta la tanda de primarias del 5 de marzo, conocida como Supermartes, pero no ha podido hacer mella en el impulso de Trump en su estado natal pese a celebrar muchos más actos de campaña y argumentar que las acusaciones contra Trump le perjudicarán frente a Biden.

Las primarias de Carolina del Sur, las primeras del Sur, han sido históricamente un barómetro fiable para los republicanos. En todas menos una de las primarias desde 1980, el ganador republicano en Carolina del Sur ha acabado siendo el candidato del partido. La única excepción fue Newt Gingrich en 2012.

Haley dijo en los últimos días que se dirigiría directamente a Michigan para las primarias del martes, la última gran contienda antes del Supermartes. Se enfrenta a preguntas sobre dónde podría ganar una contienda o ser competitiva.

Trump y Biden ya se comportan como si esperaran enfrentarse en noviembre.

Trump y sus aliados sostienen que Biden ha debilitado a Estados Unidos y señalan la caótica retirada de Afganistán y la decisión de Rusia de lanzar una invasión a gran escala de Ucrania. Trump también ha atacado repetidamente a Biden por la elevada inflación registrada a principios del mandato del presidente y por su gestión de la cifra récord de cruces de inmigrantes en la frontera entre Estados Unidos y México.

Trump ha cuestionado -a menudo en duros términos personales- si Biden, de 81 años, es demasiado mayor para un segundo mandato. A su vez, el equipo de Biden ha destacado los propios errores de Trump, de 77 años, durante la campaña.

Biden ha intensificado sus recientes viajes para recaudar fondos por todo el país y ha atacado cada vez más directamente a Trump. Ha calificado a Trump y a su movimiento “Make America Great Again” de amenazas nefastas para los principios fundacionales de la nación, y la campaña de reelección del presidente ha centrado últimamente la mayor parte de su atención en que Trump ha sugerido que usaría el primer día de una segunda presidencia como dictador y que le diría a Rusia que atacara a los aliados de la OTAN que no cumplieran con las obligaciones de gasto en defensa impuestas por la alianza.

Haley también criticó a Trump por sus comentarios sobre la OTAN y también por cuestionar por qué su marido no estaba en la campaña con ella – incluso como la ex primera dama Melania Trump no ha aparecido con él. El mayor Michael Haley está desplegado en el Cuerno de África en una misión con la Guardia Nacional del Ejército de Carolina del Sur.

Pero los votantes republicanos de Carolina del Sur se alinean con Trump al tener sentimientos tibios sobre la OTAN y el apoyo continuado de Estados Unidos a Ucrania, según los datos de AP VoteCast de las primarias del sábado. Alrededor de 6 de cada 10 se oponen a seguir ayudando a Ucrania en su lucha contra Rusia. Sólo alrededor de un tercio describió la participación de Estados Unidos en la OTAN como “muy buena”, y son más los que dicen que es sólo “algo buena”.

Haley ha recaudado grandes cantidades de dinero para su campaña y tiene previsto iniciar el domingo en Michigan una gira por todo el país antes del Supermartes del 5 de marzo, cuando muchos estados con muchos delegados celebran primarias.

Pero no está claro cómo puede impedir que Trump consiga suficientes delegados para convertirse en el presunto candidato del partido por tercera vez.

El senador Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur, elogió a Haley mientras hablaba con los periodistas en la fiesta de la noche electoral de Trump en Columbia, pero sugirió que ya era hora de que abandonara.

“Creo que cuanto antes lo haga, mejor para ella y mejor para el partido”, dijo Graham.

La fuerza política de Trump ha perdurado a pesar de enfrentarse a 91 cargos penales relacionados con sus esfuerzos por anular su derrota electoral de 2020 frente a Biden, el descubrimiento de documentos clasificados en su residencia de Florida y las acusaciones de que organizó en secreto sobornos a una actriz porno.

El primer juicio penal del expresidente comenzará el 25 de marzo en Nueva York, donde se enfrenta a 34 cargos de falsificación de registros comerciales relacionados con el dinero de silencio pagado a la estrella porno Stormy Daniels en las últimas semanas de su campaña presidencial de 2016.

Biden ganó las primarias demócratas de Carolina del Sur a principios de este mes y solo le queda un contrincante, Dean Phillips. El congresista demócrata de Minnesota ha seguido haciendo campaña en Michigan antes de las primarias demócratas, a pesar de tener pocas posibilidades de vencer a Biden.

Aunque se espera que Biden consiga la renovación de su partido, algunos demócratas le critican por dar apoyo militar a Israel en su guerra contra Hamas en la Franja de Gaza. Algunos miembros de su partido apoyan un alto el fuego, ya que el número de muertos en la guerra de Israel ha alcanzado las 30.000 personas, dos tercios de ellas mujeres y niños. La guerra podría perjudicar las posibilidades del presidente en las elecciones generales en estados indecisos como Michigan, donde vive una gran población árabe-americana.

