Mbappé anuncia al PSG que no seguirá la próxima temporada

jueves, febrero 15, 2024

Los detalles concretos de la salida de París del capitán de la selección francesa no se conocen, si bien la prensa gala privilegia la hipótesis de un futuro en el Real Madrid, una vez finalice su contrato con el PSG el próximo 30 de junio

Kylian Mbappé ha comunicado a los dirigentes del Paris Saint Germain (PSG) que se marchará este verano, según ha informado este jueves la prensa francesa, en un nuevo episodio de la tortuosa gestión sobre su futuro.

El diario L’Équipe, que estuvo entre los más rápidos en publicar la noticia, insistió en que con esta noticia el culebrón sobre su continuidad en París «ha terminado».

«Tras largos meses de incertidumbre, Kylian Mbappé ha anunciado a la directiva del PSG que ha decidido abandonar el club este verano. El delantero anunció su decisión el martes en el centro de entrenamiento de Poissy», recoge el rotativo deportivo.

Otros medios franceses confirmaron también que Mbappé transmitió su decisión al presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, como la cadena pública FranceInfo, la privada RMC Sport o el diario Le Parisien, muy próximo al club.

🚨🚨 BREAKING: Kylian Mbappé has now informed PSG president Nasser Al Khelaifi that he will LEAVE the club as free agent. The terms of the departure are yet to be fully agreed but he will LEAVE Paris in the summer — Kylian has yet to fulfil his commitments to the club. pic.twitter.com/bD0ji3CTyA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 15, 2024