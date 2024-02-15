Mbappé anuncia al PSG que no seguirá la próxima temporada

Los detalles concretos de la salida de París del capitán de la selección francesa no se conocen, si bien la prensa gala privilegia la hipótesis de un futuro en el Real Madrid, una vez finalice su contrato con el PSG el próximo 30 de junio
Kylian Mbappé ha comunicado a los dirigentes del Paris Saint Germain (PSG) que se marchará este verano, según ha informado este jueves la prensa francesa, en un nuevo episodio de la tortuosa gestión sobre su futuro.
El diario L’Équipe, que estuvo entre los más rápidos en publicar la noticia, insistió en que con esta noticia el culebrón sobre su continuidad en París «ha terminado».
«Tras largos meses de incertidumbre, Kylian Mbappé ha anunciado a la directiva del PSG que ha decidido abandonar el club este verano. El delantero anunció su decisión el martes en el centro de entrenamiento de Poissy», recoge el rotativo deportivo.
Otros medios franceses confirmaron también que Mbappé transmitió su decisión al presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, como la cadena pública FranceInfo, la privada RMC Sport o el diario Le Parisien, muy próximo al club.
Los detalles concretos de la salida de París del capitán de la selección francesa no se conocen, si bien la prensa gala privilegia la hipótesis de un futuro en el Real Madrid, una vez finalice su contrato con el PSG el próximo 30 de junio.
Le Parisien, aunque ya había avanzado a comienzos de este mes como cosa hecha que el destino de Mbappé sería Madrid, apunta que la estrella de 25 años aún no ha alcanzado un acuerdo contractual con el equipo merengue.
El joven delantero es libre de negociar con cualquier club desde el pasado 1 de enero, tras haber renunciado al tercer año opcional que firmó con el PSG en 2022.
¿Al Madrid al cuarto intento?
De confirmarse, el Real Madrid se haría con Mbappé en su cuarto intento, sin que ahora tenga que pagar traspaso al PSG puesto que el jugador llegaría libre, aunque el delantero probablemente obtendrá una prima de fichaje.
En 2017 trató de hacerse con los servicios de un prometedor futbolista de entonces 19 años formado en el Mónaco, pero el PSG le tomó la delantera tras pagar al club del Principado 180 millones de euros, el segundo traspaso más caro de la historia.
En el mercado invernal de 2021, Florentino Pérez puso sobre la mesa 180 millones de euros para hacerse con un jugador que acababa su contrato con el PSG seis meses más tarde, pero los propietarios cataríes del equipo parisino rechazaron la oferta.
En aquel momento, lograron convencerlo de que renovara su compromiso con París por dos años, más uno en opción. Una llamada del presidente Emmanuel Macron contribuyó a que la estrella francesa a seguir en París.
Tras haber cumplido esos dos años de contrato, Mbappé escribió a la dirección del PSG para indicarle que no activaría su tercer año opcional, lo que causó una auténtica tormenta en el equipo y motivó que el delantero fuera provisionalmente apartado de la disciplina del club durante la pasada pretemporada.
El presidente del club, Nasser Al-Khelaifi, le instó a renovar o marcharse entonces para que dejara algo de dinero en sus arcas. Finalmente ambas partes llegaron a un acuerdo por el que el futbolista renunciaba a parte de sus primas de fidelidad y pudo volver a jugar con el equipo.
Al-Khelaifi, por su parte, siempre había manifestado en público su voluntad y -al menos de cara al público- su optimismo de mantener a Mbappé como la gran estrella de la plantilla.
Las noticias de la partida del número 7 se conocieron tan solo un día después de que el PSG dejara encaminada su clasificación para los cuartos de final de la Liga de Campeones al ganar en casa a la Real Sociedad por 2-0, con Mbappé como autor del primer tanto.
En la antesala del partido, los rumores apuntaban a que ese duelo sería clave en la estrategia de comunicación que elegiría el delantero, ya que podría usar una victoria para dulcificar el duro golpe que su marcha supondrá para el PSG y su afición. EFE
