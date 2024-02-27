La OTAN descartó enviar tropas de combate a Ucrania

martes, febrero 27, 2024

Lo dijeron fuentes aliadas luego de que el lunes el presidente francés, Emmanuel Macron, planteara esa posibilidad

Tiempo de lectura: 2 minutos

La OTAN no tiene planes de enviar tropas de combate a Ucrania para luchar en la guerra contra Rusia, indicaron este martes a la agencia de noticias EFE fuentes aliadas en referencia a la posibilidad aludida por el presidente francés, Emmanuel Macron, y otros dirigentes.

“La OTAN y sus aliados están prestando un apoyo militar sin precedentes a Ucrania. Lo hemos hecho desde 2014 y lo intensificamos tras la invasión a gran escala de Rusia. Pero no hay planes para tropas de combate de la OTAN sobre el terreno en Ucrania”, señalaron las fuentes.

El lunes, el presidente francés, Emmanuel Macron, no descartó la posibilidad de enviar tropas a Ucrania para evitar a toda costa una victoria de Moscú.

“Debemos recordar lo que es esto: una guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, violando flagrantemente el derecho internacional”, recalcaron las fuentes.

Insistieron en que, según el derecho internacional, “Ucrania tiene derecho a la autodefensa y nosotros tenemos derecho a apoyarles”.

“Eso es lo que los Aliados de la OTAN están haciendo y seguirán haciendo”, concluyeron.

Macron se pronunció sobre la posibilidad de enviar soldados a Ucrania con ocasión de una reunión en París el lunes de una veintena de líderes para abordar la situación en ese país y dejar claro su apoyo.

Fue el primer ministro eslovaco, el populista Robert Fico, quien puso la medida del envío de tropas encima de la mesa y, aunque no recibió el respaldo mayoritario, se convirtió en la gran novedad del encuentro, porque, como resumió Macron, “hay que hacer todo lo posible para que Rusia no gane esta guerra”.

En cualquier caso, el canciller alemán, Olaf Scholz, subrayó este martes que no se contempla la posibilidad de enviar soldados europeos o de la OTAN a combatir en Ucrania.

“Lo que habíamos acordado juntos y entre nosotros también seguirá vigente en el futuro, que no haya fuerzas terrestres, que no haya soldados en suelo ucraniano que hayan sido enviados por Estados europeos o de la OTAN”, afirmó.

Hungría también ha confirmado que no enviará soldados a Ucrania y mantendrá su postura de no entregar tampoco armas al país atacado por Rusia.

El Kremlin tachó este martes de “inevitable” un conflicto directo con la OTAN si los países aliados despliegan tropas en Ucrania.

Texto original de Infobae

https://www.infobae.com/america/mundo/2024/02/27/la-otan-descarto-enviar-tropas-de-combate-a-ucrania-para-luchar-en-la-guerra-contra-rusia/