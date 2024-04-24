Joe Biden firmará la ley de ayuda para Ucrania este miércoles

miércoles, abril 24, 2024

El presidente de Estados Unidos elogió la votación bipartidista en el Senado que aprobó la asistencia que incluye también a Israel y Taiwán: “Ayudará a nuestros amigos que se defienden de terroristas como Hamas o tiranos como Putin”.

El presidente estadounidense, Joe Biden, aseguró que firmará el miércoles la entrada en vigor de un acuerdo en el Congreso para dotar con más de 95.000 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania, Israel y Taiwán.

“Esta legislación crítica hará a nuestra nación y el resto del mundo más seguros, al poder apoyar a nuestros amigos que se están defendiendo contra terroristas como Hamas o tiranos como (Vladímir) Putin”, aseguró el mandatario en un comunicado.

El Senado juntó en un solo texto cuatro proyectos de ley que la Cámara de Representantes aprobó el pasado sábado.

Por un lado, 61.000 millones de dólares en ayuda militar para Ucrania, otros 26.400 para Israel y 8.100 para Taiwán.

En opinión del presidente la necesidad de esta ayuda militar era “urgente”, ya que Ucrania se enfrenta “al bombardeo sin descanso de Rusia”; también para Israel, que ha experimentado “ataques sin precedentes de Irán” y para el Indo-Pacífico.

Biden agradeció al líder de la mayoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, y al líder de la minoría republicana, Mitch McConnell por conseguir desbloquear una aprobación en legislativa que se estancó en rencillas y oposición republicana durante meses.

Zelensky dio las gracias y pidió celeridad

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, agradeció al Senado de EEUU que haya ratificado una nueva partida en ayuda a Ucrania que calificó de vital para poder seguir haciendo frente a la agresión militar rusa.

“Doy las gracias al líder de la mayoría (en el Senado) Chuck Schumer y al líder republicano Mitch McConnell por su poderoso liderazgo a la hora de promover esta ley apoyada por ambos partidos, así como a los senadores de EEUU de ambas partes del espectro político que votaron a favor”, escribió Zelensky en sus redes sociales.

Esta ayuda es la más cuantiosa que EEUU destina a Ucrania desde el comienzo de la guerra, y ha sido ratificada por el Senado después de que la aprobara este sábado la Cámara de Representantes tras meses de bloqueo por la resistencia del jefe de esta cámara, el republicano Mike Johnson, a someterla a votación.

“Esta votación refuerza el papel de EEUU como faro de la democracia y líder del mundo libre”, agregó en su mensaje Zelensky, que pidió al presidente Joe Biden que firme la ley de ayuda a Kiev recién aprobada lo antes posible.

Sin apenas ayuda militar de EEUU desde que comenzó el año, Ucrania ha reconocido que precisa de las armas y municiones que pueda enviar Washington para poder contener los ataques de Rusia, que gana terreno en el este del país gracias a su superioridad en personal, armamento y cantidad de munición, especialmente de artillería.

