Donald Trump se presentó en la CPAC, el foro conservador más prestigioso de los EEUU

sábado, febrero 24, 2024

El ex mandatario se presentó en la conferencia anual en Washington, criticó la administración de Joe Biden y elogió al argentino Javier Milei

Tiempo de lectura: 2 minutos

“Hace cuatro años les dije que si el corrupto Joe Biden llegaba a la Casa Blanca, nuestras fronteras serían abolidas, nuestra clase media sería diezmada y nuestras comunidades estarían plagadas de… delitos violentos. Teníamos razón en todo”, disparó Donald Trump en cuanto subió al escenario de la CPAC, el principal foro conservador norteamericano.

Durante su intervención, el ex mandatario agradeció la presencia de personalidades internacionales en la conferencia anual, en especial al presidente argentino Javier Milei: “Ha conseguido mucho. Es un gran caballero. Saben su MAGA: Hacer Argentina Grande otra vez.. Y entonces me di cuenta de que es uno de los pocos que realmente puede hacerlo… muchas gracias, Javier”. Y también celebró la presencia del líder de VOX, Santiago Abascal, y del hijo del ex mandatario brasileño, Flávio Bolsonaro.

En su discurso, el republicano afirmó que un voto por Trump es “un billete de vuelta a la libertad, es el pasaporte para salir de la tiranía y es la única escapatoria de la vía rápida al infierno de Joe Biden y su pandilla.” T agregó: “El 5 de noviembre será nuestro nuevo día de liberación. Pero, para los mentirosos y tramposos… ¡será el día de su juicio!”.

“Me presento hoy ante ustedes no sólo como su pasado y, espero, futuro Presidente, sino como un Orgulloso Disidente Político”, afirmó.

El ex mandatario aseguró que con él en la Casa Blanca el brutal ataque de Hamas del 7 de octubre a Israel “nunca habría ocurrido”. Explicó que durante su mandato “Irán estaba quebrado” y agregó que tampoco habría ocurrido la invasión a Ucrania: “Yo hablaba seguido con Putin”.

Qué es la CPAC

La CPAC es conocida por ser el foro conservador más antiguo y prestigioso de los Estados Unidos, fundado en 1964. Su objetivo es salvaguardar principios como la vida, la libertad y el derecho a la propiedad.

El enfoque principal del evento es la política nacional; sin embargo, su importancia radica también en su capacidad para reunir a un espectro amplio de figuras conservadoras en un año lleno de elecciones clave en los Estados Unidos.

Este año, el encuentro ha atraído a líderes internacionales, entre ellos al argentino Javier Milei – que habla este sábado por la tarde- y al salvadoreño Nayib Bukele, así como a la ex primera ministra británica Liz Truss. Y la presencia de tan destacados líderes latinoamericanos demuestra los esfuerzos del trumpismo para acercarse al electorado latino, tradicionalmente votante demócrata, pero entre el que ya se abrió paso en los comicios de 2020.

Bukele fue recibido el jueves pasado entre vítores por decenas de asistentes a la conferencia. Durante su intervención defendió su victoria en las pasadas elecciones presidenciales y legislativas del país, donde recibió un 84% del apoyo en medio de denuncias de irregularidades por parte de la oposición. El mandatario resaltó su política de seguridad y animó a los estadounidenses a “seguir el ejemplo de El Salvador”.

La CPAC servirá como un barómetro para el futuro político conservador, focalizándose en temas críticos como inmigración, valores democráticos, y la lucha contra la trata de personas.

Texto original de Infobae

https://www.infobae.com/estados-unidos/2024/02/24/donald-trump-en-la-cpac-foro-conservador-mas-prestigioso-de-los-eeuu-un-voto-por-mi-es-el-billete-de-vuelta-a-la-libertad/