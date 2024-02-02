¿Cómo funcionará la semaforización de toque de queda en feriado?

La decisión se mantiene vigente durante el feriado de Carnaval, previsto para el 12 y 13 de febrero del 2024. Es decir, que hay restricciones en diferentes cantones en cuanto a los horarios de circulación
Ecuador vive un estado de excepción que estará vigente hasta el 8 de abril del 2024 debido al conflicto armado interno, declarado por el presidente Daniel Noboa. En ese sentido, se estableció diferentes horarios para el toque de queda a escala nacional.
Los horarios están definidos desde el pasado 23 de enero del 2024. La diferenciación la hizo el Gobierno Nacional en función del nivel de riesgo que existe en cada localidad.
La decisión se mantiene vigente durante el feriado de Carnaval, previsto para el 12 y 13 de febrero del 2024. Es decir, que hay restricciones en diferentes cantones en cuanto a los horarios de circulación.
De acuerdo con el Decreto Ejecutivo 135 «Quienes incumplan la medidas serán puestas a órdenes de la autoridad competente”.
De 24:00 a 05:00 se limitará la movilidad en los cantos considerados de ALTO riesgo, que son:
- Cañar: La Troncal
- El Oro: Arenillas, Huaquillas, Machala, Pasaje y Santa Rosa
- Esmeraldas: Esmeraldas, Quinindé, San Lorenzo
- Guayas: Durán, Guayaquil, Balao, Balzar, Daule, El Triunfo, Empalme, Milagro, Naranjal, Narajito, Playas y San Jacinto de Yaguachi
- Los Ríos: Babahoyo, Buena Fe, Pueblo Viejo, Quevedo, Valencia, Ventanas y Vinces.
- Manabí: Manta, Montecristi, Pedernales y Portoviejo
- Pichincha: Quito
- Santa Elena: La Libertad, Salinas y Santa Elena
- Santo Domingo de los Tsáchilas: Santo Domingo
- Sucumbíos: Lago Agrio
Mientras que los cantones considerados como MEDIO tienen restricción de 02:00 a 05:00:
- Azuay: Camilo Ponce Enriquez y Cuenca
- Cañar: Azogues
- Carchi: Tulcán
- Chimborazo: Riobamba
- El Oro: El Guabo
- Esmeraldas: Atacames
- Guayas: Samborondón, Colimes, Lomas de Sargentillo, Nobol, Pedro Carbo y Simón Bolívar
- Los Ríos: Baba, Mocache y Landaneta
- Manabí: El Carmen, Sucre
- Morona Santiago: Morona
- Napo: Tena
- Orellana: La Joya de los Sachas
- Pichincha: Cayambe
- Santo Domingo: La Concordia
Cantones sin toque de queda
También se elimina la restricción para los siguientes cantones categorizados con BAJO riego:
- Azuay: El Pan, San Fernando, Chordeleg, Girón, Guachapala, Gualaceo, Nabón, OñaPaute, Pucara, Sanata Isabel, Sevilla de Oro y Sigsig
- Bolívar: Caluma, Chillanes, Chimbo, Echendia, Guaranda, Las Naves y San Miguel
- Cañar: Biblian, Cañar, Deleg, El Tambo y Suscal
- Carchi: Bolívar, Espejo, Mira, Montufar y San Pedro de Huaca
- Chimborazo: Alausí, Chambo, Chunchi, Colta, Cumanda, Guamote, Guano, Pallatanga y Penipe
- Cotopaxi: La Maná, Latacunga, Pangua, Pujilí, Salcedo, Saquisili y Sigchos
- El Oro: Atahualpa, Balsas, Chilla, Las Lajas, Marcabeli, Piñas, Portoviejo y Zaruma
- Esmeraldas: Eloy Alfaro, Muisne y Rioverde
- Galápagos: San Cristobal, Isabela y Santa Cruz
- Guayas: Alfredo Baquerizo Moreno, Marcelino Maridueña, Antonio Elizalde, Isidro Ayora, Palestina, Salitre y Santa Lucía
- Imbabura: Antonio Ante, Cotacachi, Ibarra, Otavalo, Pimampiro y San Miguel de Urcuqui
- Loja: Calvas, Catamayo, Celica, Chaguarpamba, Espíndola, Gozanama, Loja, Macará, Olmedo, Paltas, Pindal, Puyango, Quilanga, Saraguro, Sozoranga y Zapotillo
- Los Ríos: Montalvo, Palenque y Quinsaloma
- Manabí: 24 de Mayo, Olmedo, Bolívar, Chone, Falvio Alfaro, Jama, Jaramijó, Jipijapa, Junin, Pajan, Pichincha, Puerto López, Rocafuerte, San Vicente, Santa Ana y Tosagua.
- Morona Santiago: Gualaquiza, Huamboya, Limón Indanza, Logroño, Palora, Santiago, Sucua y Taisha, Pablo Sexto, Twintza y San Juan Bosco
- Napo: Archidona, Carlos Julio Arosemena, El Chaco y Quijos
- Orellana: Aguarico, Loreto y Orellana
- Pastaza: Arajuno, Mera, Pastaza y Santa Clara
- Pichincha: Mejía, Pedro Moncayo, Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito, Rumiñahi y San Miguel de Los Bancos
- Sucumbíos: Cascales, Cuyabeno, Gonzalo Pizarro, Putumayo, Shushufindi y Sucumbíos
- Tungurahua: Ambato, Baños, Cevallos, Mocha, Patate, Quero, San Pedro de Pelileo, Santiago de Píllaro y Tisaleo
- Zamora Chinchipe: Centinela del Cóndor, Chinchipe, El Pagui, Palanda, Paquisha, Yantzaza, Zamora, Nagaritza y Yacuambi
