¿Cómo funcionará la semaforización de toque de queda en feriado?

viernes, febrero 2, 2024

La decisión se mantiene vigente durante el feriado de Carnaval, previsto para el 12 y 13 de febrero del 2024. Es decir, que hay restricciones en diferentes cantones en cuanto a los horarios de circulación

Ecuador vive un estado de excepción que estará vigente hasta el 8 de abril del 2024 debido al conflicto armado interno, declarado por el presidente Daniel Noboa. En ese sentido, se estableció diferentes horarios para el toque de queda a escala nacional.

Los horarios están definidos desde el pasado 23 de enero del 2024. La diferenciación la hizo el Gobierno Nacional en función del nivel de riesgo que existe en cada localidad.

De acuerdo con el Decreto Ejecutivo 135 «Quienes incumplan la medidas serán puestas a órdenes de la autoridad competente”.

De 24:00 a 05:00 se limitará la movilidad en los cantos considerados de ALTO riesgo, que son: