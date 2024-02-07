Causa de la muerte del expresidente, Sebastián Piñera fue asfixia por sumersión

miércoles, febrero 7, 2024

El director regional del Servicio Médico Legal de Los Ríos, Hans Lungenstrass, indicó que el procedimiento “arrojó una causa de muerte bastante definitiva”. Los restos del líder conservador llegaron a Santiago para el funeral de Estado

La autopsia al ex presidente de Chile Sebastián Piñera confirmó que la causa de la muerte fue asfixia por sumersión y sus restos llegaron a Santiago de Chile.

El director regional del Servicio Médico Legal (SML) de Los Ríos, Hans Lungenstrass, indicó que el procedimiento “arrojó una causa de muerte bastante definitiva”. Tanto el funcionario como la fiscal Tatiana Esquivel reiteraron que ya había sido informada la familia del ex jefe de Estado.

“Ya contamos con una causa de muerte. Sin embargo, por tratarse de una investigación de carácter penal, es la familia quien ha sido informada de los resultados obtenidos a través de la autopsia forense practicada por el Servicio Médico Legal de Valdivia”, detalló.

La Fiscalía señaló, no obstante, que la investigación todavía está en curso y sigue otras dos líneas: el peritaje del propio aparato, que debió ser sacado del lago; y el interrogatorio a los tres supervivientes del accidente, la hermana del mandatario Magdalena Piñera y el empresario y amigo Ignacio Guerrero con su hijo, que lograron salir a nado.

Piñera era un piloto experto al que le gustaba manejar sus propios aparatos particulares, e incluso lo pedía cuando era presidente de la República.

Una vez realizada la autopsia en el SML de la Región de Los Ríos, el féretro con el cuerpo del mandatario fue enviado al aeropuerto de la vecina localidad de Valdivia, a unos 1.000 kilómetros al sur de Santiago de Chile, desde donde viajó a la capital.

Funeral de Estado

El funeral de Estado de Piñera será el viernes por la mañana en la Catedral Metropolitana de Santiago, anunció este miércoles el canciller chileno, Alberto van Klaveren.

“Una vez terminada la misa, los restos serán trasladados al Cementerio Parque del Recuerdo, no sin antes pasar frente a La Moneda, donde se le rendirá un homenaje por parte de la guardia de palacio y el presidente de la República, Gabriel Boric”, dijo el canciller, encargado de organizar el funeral.

Van Klaveren aseguró que aún se están afinando los últimos detalles del funeral e indicó que hasta el momento “no tienen confirmación de qué líderes internacionales participarán”.

“Aprovecho para agradecer todas las condolencias que hemos recibido como Cancillería de líderes extranjeros, jefes de Estado y de Gobierno, cancilleres en ejercicio y también ex presidentes”, apuntó el ministro.

A las 15:30 hora local del martes (18:30 GMT), el helicóptero en el que viajaba Piñera, junto a otras tres personas que lograron salvarse, se precipitó al poco tiempo de despegar sobre el Lago Ranco, un balnerario turístico situado a 800 kilómetros al sur de Santiago, donde solía pasar los veranos con su familia.

Texto original de Infobae

https://www.infobae.com/america/america-latina/2024/02/07/la-autopsia-al-ex-presidente-chileno-sebastian-pinera-confirmo-que-la-causa-de-la-muerte-fue-asfixia-por-sumersion/