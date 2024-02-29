Asamblea censura y destituye a Fausto Murillo

jueves, febrero 29, 2024

El juicio político arrancó el miércoles, en medio de cuestionamientos por las supuestas intenciones e intereses detrás de este proceso.

Con 102 votos a favor, el Pleno de la Asamblea aprobó la censura y destitución del vocal del Consejo de la Judicatura Fausto Murillo y la censura del exvocal Juan José Morillo. La decisión se tomó este jueves 29 de febrero del 2024.

El juicio político arrancó el miércoles, en medio de cuestionamientos por las supuestas intenciones e intereses detrás de este proceso. No obstante, en el informe que se recomendó su censura y destitución se argumentó un incumplimiento de sus funciones en el ejercicio de sus cargos.

Durante la sesión 907 del Pleno participaron 132 asambleístas. De ellos, 102 votaron a favor, 2 en contra y 28 se abstuvieron. Con esta decisión, Murillo y Morillo no podrán ejercer cargos durante dos años en el sector público.

El miércoles 28 de febrero, Murillo compareció ante el Pleno y recalcó que es víctima de persecución por fuerzas políticas que pretenden apoderarse de la Judicatura. «Los intereses de la mafia narcopolítica pretenden infiltrarse en el Consejo de la Judicatura», aseguró.

Además, el vocal ratificó que de ser destituido su reemplazo será Elcy Celi, a quien la relacionó con el Partido Social Cristiano (PSC). Sin embargo, la funcionaria renunció en medio del proceso. Por su lado, Juan José Morillo, quien fue destituido por el caso Vocales, no acudió al llamado del Legislativo.

Texto original de Teleamazonas

https://www.teleamazonas.com/fausto-murillo-censurado-destituido-asamblea/