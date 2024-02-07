Acuerdo comercial entre Ecuador y China ratificado por la Asamblea

miércoles, febrero 7, 2024

Luego de la intervención de más de 40 legisladores, la votación final dio como resultado 76 votos a favor, 23 votos en contra y 35 abstenciones

Tiempo de lectura: 2 minutos

Para ratificar el acuerdo comercial firmado con China se necesitaba al menos 70 votos de 137 asambleístas. Luego de la intervención de más de 40 legisladores, la votación final dio como resultado 76 votos a favor, 23 votos en contra y 35 abstenciones.

El partido oficialista ADN, los socialcristianos y una parte de los independientes y de otros bloques sumaron los apoyos necesarios para el acuerdo, bajo argumentos de que es una oportunidad para aumentar las exportaciones e impulsar la producción nacional sobre todo de las Pymes.

El legislador Lucio Gutiérrez, aseguró que “se aprende a competir, compitiendo”. Enfatizó que firmar un acuerdo comercial con la segunda potencia mundial es una oportunidad que no podemos desaprovechar.

Por otro lado, desde sectores como el correísmo, se rechazó el acuerdo comercial porque fue firmado durante el Gobierno de Guillermo Lasso y porque afectaría a la producción nacional y al ambiente.

José Agualsaca, asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), llamó a los legisladores a reflexionar y dijo que no se trata de un comercio con los país vecinos, sino un tratado con la segunda potencia en el ámbito económico a nivel mundial.

«Ecuador no está preparado para este acuerdo. Van a venir consecuencias graves debido a que se va a destruir la industria nacional”, aseveró

Se debe recordar que el acuerdo con China paso el examen de la Corte Constitucional (CC). El tratado fue firmado el 10 de mayo de 2023, durante el Gobierno de Guillermo Lasso, por el exministro de Producción, Julio José Prado, y su homólogo chino Wentao.

En una entrevista con LA HORA, el exministro de Producción, Daniel Legarda, aseguró que los acuerdos con China, Costa Rica y Corea del Sur significarían un cambio estructural en la economía ecuatoriana.

Durante el debate en la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea, el tratado de comercio con China tuvo las posiciones en contra de sectores como el de ensamblaje de vehículos, cosméticos y la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria (Capeipi).

Con base en un estudio publicado en enero de 2024, durante el pasado 6 de febrero de 2023, los empresarios de sectores como el exportador, industrial y comercial resaltaron los siguientes impactos positivos del acuerdo comercial con China:

1.- Incremento en exportaciones: Aumento del 19 al 32% en los primeros 5 años.

2.- Generación de empleo: Proyección de 50.000 nuevos puestos de trabajo directos, sin contar con los relacionados a nuevos productos que no se exportan aún.

3.- Exportación de nuevos productos ecuatorianos: como por ejemplo los de la Amazonia – Pitahaya, Guayusa, Yuca, Tagua, Borojó, Palmito, entre otros.

4.- Desgravación arancelaria de productos ecuatorianos que se exportan a China: Al 0% de forma inmediata: atún, sardina, plátano; a 5 años: cacao, rosas; a 10 años: camarón, banano, flores preservadas, café, entre otros.

5.- Precautela los sectores sensibles de la industria ecuatoriana: Se excluyeron 828 subpartidas arancelarias de la industria textil, de calzado, metalmecánica, línea blanca, entre otros.

6.- Protege el ambiente: Se ajusta a las medidas de protección ambiental estipuladas en la Constitución del Ecuador, tal como lo indican sus artículos 15.1 -16.13 y su anexo.

7.- Innovación tecnológica: Traerá tecnología de punta a bajo precio.

8.- Comercio electrónico: Impulso a la venta online de productos ecuatorianos en las plataformas electrónicas más grandes del mundo.

Ese estudio tuvo aportes de la Cepal; Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi); Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Desarrollo en Transición, Instrumento Regional de la Unión Europea para América Latina y el Caribe.

