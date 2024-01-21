Loewe envuelve de colorido su colección masculina en París

domingo, enero 21, 2024

Loewe se inspira en el colorido del ‘collage’, y en concreto en la obra del artista estadounidense estadounidense Richard Hawkins, para la colección hombre para el otoño-invierno 2024/25 que presentó este sábado en París.

Su director artístico, Jonathan Anderson, volvió así a tomar como referencia el universo de la pintura, y en concreto la obra de uno de sus artistas preferidos.

En su nueva colección invernal masculina, abrigos, sudaderas, pantalones, y por supuesto bolsos, muestran la obra de Hawkins, como si se tratara de una reivindicación de esta. Una mezcla de formas y colores vivos, junto a figuras humanas de hombres jóvenes, que parecen remiten a la comunidad homosexual.

Los lazos gruesos son los grandes protagonistas, en chaquetones, chaquetas, vestidos y camisas; una presencia que no es nueva en la moda, ya que en esta primavera-verano se ve en algunas de las creaciones de varias firmas.

Al hilo de la tendencia general, se aprecia en Loewe la influencia patente del ‘streetwear’ y de ese espíritu de juventud que quieren una y otra vez transmitir las firmas de lujo. Un ejemplo, los pantalones anchos, hasta el suelo, junto los que se inspiran en el universo del deporte o los realizados en cuero que parten de los patrones de los vaqueros.

Se suman al ‘streetwear’, propuestas de calzado que recuerdan a las zapatillas Victoria, en este caso «loeweizadas» y que contrastan con las botas que acompañaban a otros conjuntos.

Color, bolsos y corbata

Si Loewe está asociado a un accesorio estrella, ese es sin lugar a dudas el bolso. Lógicamente, en el desfile no han faltado. Modelos como el Squeeze o el Puzzle Fol Tote, dos de los últimos, en más de un caso desvelando estampados que bebían del arte de Hawkins.

La camisa blanca se muestra tímidamente, y destacan más los los impermeables creados en diferentes materiales, cual ‘collage’. A anotar el regreso de la corbata en Loewe, que se pudo ver en uno de los conjunto.

¿Volverá la marca a crear este tipo de producto, tras haberlo interrumpido hace varios años, a pesar de figurar entre sus más exitosos en el pasado?

El hombre Loewe del próximo otoño-invierno apuesta decididamente por el color, y por una mezcla de tonos desacomplejada. Si antes el color se reservaba para las prendas veraniegas, desde hace tiempo se impone igualmente en el frío y oscuro invierno.

Si bien, en líneas generales, los tonos vivos y refrescantes son los que reinan en la colección, en las propuestas de Anderson también hay espacio para marrones y negro.

Sueño americano

Tras el desfile, el diseñador explicó a un reducido grupo de medios su inspiración. Preguntado sobre si aún se puede apreciar la herencia o el toque español en esta colección, Anderson apuntó que «podría ser, pero sobre todo la influencia es de los Estados Unidos, porque el sueño americano se ha convertido en un sueño global».

El decorado interior del espacio en el que ha tenido lugar el pase, en La Garde Républicaine –sede de la guardia a caballo del Estado francés- recordaba al de una gran galería de arte, y en sus muros se proyectaban diferentes ‘collages’ de gran tamaño obra de Hawkins (1961).

En el desfile, entre los invitados españoles, se pudo ver a los actores Manu Ríos y Arón Piper, así como al músico C. Tangana.

Mientras, a nivel internacional, no faltaron la actriz canadiense Taylor Russell o el británicoJosh O’Connor, dos de los embajadores de la firma.

Fundada en Madrid en 1846 y propiedad del grupo de lujo francés LVMH desde hace casi tres décadas, Loewe tiene como director creativo desde 2013 a Jonathan Anderson, quien desde el inicio ha dado un giro radical a sus colecciones. EFE