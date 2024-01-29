Arcsa alerta venta de píldora de emergencia falsificada

lunes, enero 29, 2024

Vendían paracetamol en lugar de tabletas de Glanique, más conocida como la píldora del día después o de emergencia. Así lo alertó la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) este lunes 29 de enero de 2024.

La Arcsa alertó a la comunidad, profesionales de la salud y establecimientos farmacéuticos que un producto falsificado se comercializaba en Ecuador. Se trata de la caja de 30 tabletas de Glanique 1 con número de lote 87492.

El medicamento de caja blanca consta con fecha de elaboración ABR/2021 y de vencimiento en ABR/2023. Así detalló Medicamenta Ecuatoriana S.A., que importa el medicamento al país.

En un proceso de devolución de medicinas caducadas la empresa Medicamenta recibió 30 unidades del «producto sospechoso«. Fue la misma quien denunció a Arcsa y realizó la revisión necesaria.

La empresa explicó que durante la revisión física y comparativa entre el producto original y el falsificado «se encontraron diferencias en los textos, aspecto de los sellos de seguridad e información regulatoria anterior correspondiente al fabricante y registro sanitario».

Ante esta creciente sospecha, Medicamenta realizó un análisis técnico y encontraron que las tabletas no contenían Levonogestrel, el principio activo del anticonceptivo de emergencia. «Sino un producto en similitud al cien por ciento con Paracetamol 1g», detallaron los técnicos.

Recomendaciones

Las medicinas adulteradas representan un riesgo para la salud. La Arcsa comparte algunas recomendaciones de seguridad para los usuarios en general.

Adquirir productos que tengan Registro Sanitario ecuatoriano vigente, y que estos sean únicamente adquiridos en establecimientos autorizados .

ecuatoriano vigente, y que estos sean únicamente adquiridos en establecimientos . Informar a Arcsa sobre la venta o distribución de productos falsificados /adulterados o alterados a través del correo [email protected] o por medio de la aplicación Arcsa Móvil.

a Arcsa sobre la venta o distribución de productos /adulterados o alterados a través del correo [email protected] o por medio de la aplicación Arcsa Móvil. Reportar cualquier evento adverso no deseado al Centro Nacional de Farmacovigilancia a través del correo [email protected]

