Acuerdo comercial: ¿Ecuador podrá importar desechos desde China?

martes, enero 16, 2024

Una posible importación de "basura" de China con la firma del acuerdo comercial preocupa a ambientalistas. Los negociadores del tratado lo desmienten

Tiempo de lectura: 3 minutos

Tras el debate en la Asamblea Nacional sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) con China, el 11 de enero de 2024, se ha generado una polémica sobre la posibilidad de que se importe “basura” desde China. ¿Qué hay de cierto en esto?

El TLC con China, al igual que otros acuerdos comerciales que ha firmado Ecuador previamente, incluye beneficios arancelarios para la importación o exportación de residuos de diferentes industrias.

El exministro de Producción, Daniel Legarda, aclara que el hecho de que se incluyan partidas arancelarias referentes a desechos no quiere decir que se van a importar.

Se trata de partidas ya establecidas por la Organización Mundial de Aduana (OMA), que se incluyen en todos los acuerdos comerciales, añade Legarda.

Y, cuando el país los importa, dice el exministro, se usan como insumos para la fabricación de otros productos, lo cual, además, está reglamentado.

“Las preocupaciones sobre el medio ambiente están cubiertas, en este y otros acuerdos comerciales. Nadie quiere que se importe basura”. Daniel Legarda, exministro de Producción

Entre las partidas que incluye el acuerdo hay, por ejemplo, aserrín, desperdicios y desechos, de madera, que, de hecho, ya tienen 0% de arancel, en caso de que se requiera importarlos desde China.

También, residuos alimenticios, como pulpa de remolacha, desperdicios de la industria azucarera o la cervecería, que, al momento, tienen establecido 5% de arancel y pasarían a 0% desde el primer año de entrada en vigencia del acuerdo comercial.

Y otros que causan preocupación a organizaciones ambientalistas, entre ellos:

Escorias y cenizas, incluidas las cenizas de algas; residuos municipales.

Lodos de gasolina con plomo. Residuos radioactivos.

Desperdicios y desechos de pilas, baterías de pilas y acumuladores eléctricos.

Sin embargo, Legarda reitera que para poder importar un producto, cada país debe cumplir primero con su normativa local. En el caso de residuos radioactivos, recuerda que el Código del Ambiente prohíbe la importación de este tipo de productos.

Ecuador ya importa residuos

En otros casos, si bien no hay una prohibición, la importación está “ampliamente regulada”, dice Legarda. Por ejemplo, la de residuos metálicos, que actualmente se importan como materia prima o insumo para la industria del acero.

Ahora, el país ya importa coque de petróleo, betunes de petróleo y demás residuos de los aceites de petróleo o de mineral bituminoso, que está usado, por ejemplo, para asfalto de vías. Otros residuos que ya importa Ecuador son los plásticos o PET, como insumo reciclable para la elaboración de otros productos. El principal país del que importan PET es Estados Unidos.

De hecho, según la Alianza Basura Cero, Ecuador es el tercer país que importa productos PET desde Estados Unidos, luego de México y El Salvador.

Entre 2018 y 2021, el país importó 47.596 toneladas de desechos plásticos, por un monto que bordea los USD 19 millones, según un estudio publicado en marzo de 2022 por la Alianza Basura Cero Ecuador y la Universidad Andina Simón Bolívar.

Pero, según Legny Vivas, representante de la Alianza Basura Cero, muchos de estos plásticos llegan contaminados y no todo se usa para reciclar, sino que terminan en vertederos de basura.

“El Convenio de Basilea prohíbe la importación de residuos plásticos, pero al final se importan, igual podría ocurrir con otro tipo de residuos, como los radioactivos”, considera Vivas.

Y recuerda que Ecuador es el único país que reconoce los derechos de la naturaleza. “Esto no está en la constitución de China, quien va a supervisar que en los contenedores no vengan desechos contaminantes”, cuestiona Vivas.

Pero Legarda enfatiza en que el acuerdo con China incluye cláusulas para el cumplimiento de medidas ambientales para la protección de la vida o la salud humana, animal o vegetal.

Con información de Primicias