Alcalde de Quito señala que tres proyectos podrían tener participación privada

Martes 12 de diciembre de 2023. En el despacho del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, hay gran movimiento de personas. Tres guardias de seguridad y dos policías metropolitanas vigilan la entrada principal para evitar que algún extraño se cole.

Faltan 20 minutos para que inicie la sesión del Concejo Metropolitano que cada martes convoca a los 21 concejales y al Alcalde.

En su oficina, Muñoz tiene una taza de café y un vaso de agua. A una de sus asesoras le pide que retire el vaso antes de conversar con PRIMICIAS sobre los proyectos que ejecutará la Alcaldía en 2024 y su relación con el expresidente Rafael Correa.

¿Cuáles serán los principales proyectos que tendrá el Municipio en 2024?

Yo continuaría con el tema del transporte. Si lo ponemos en términos ciudadanos, la gente va en una maravilla de transporte subterráneo y sube a un transporte de muy mala calidad en superficie.

Lo que yo había conversado con todo el sector de transporte es que necesitamos cuatro años para transformar el sector.

Sin embargo, el 80% de esa transformación debería darse en 2024. En este año podríamos tener integración tarifaria con el sistema de recaudo. Espero que la tarjeta ciudad nos sirva para el Metro, Trolebús, Ecovía y para los buses.

También compraremos 20 buses y 50 articulados para repotenciar el Trolebús. Estos irán llegando a partir del último trimestre.

“En el tema de movilidad sería un error planificar sobre lo que tenemos hoy porque es un caos terrible. Debemos planificar hacia donde queremos ir”

¿Dejando de lado la movilidad, qué otros proyectos impulsará?

El inicio del complejo ambiental. Es un proyecto grande que debemos trabajar desde ya. Y esto supone el cierre del relleno sanitario de El Inga. Para esto hemos tenido que construir un cubeto y una nueva piscina de lixiviados.

Bajo la lógica de valorizar la basura, hay ciudades que están haciendo plata con la basura, nosotros la enterramos. Debemos tener una planta de compostaje y de reciclaje.

De alguna manera, Quito ya está generando la misma electricidad que consume el Metro en las plantas de tratamiento de la Empresa de Agua Potable. Tenemos una participación importante en el Sistema Interconectado.

Hay un tercer punto que tiene que ver con el desarrollo urbano. Es un tema más amplio y tiene muchas aristas.

¿Cuáles son las que destaca?

Estamos haciendo una importante intervención en parques. No se venía cumpliendo un estándar. Prácticamente, se estaba dando mantenimiento cada año. Ahora estamos viendo que se hagan tres veces por año.

Vamos a tener senderos seguros, pequeños, medianos y grandes.

Un grande es el que estamos construyendo en la avenida Colón. La vía quedó una maravilla, pero las veredas están hechas un desastre. Hablamos de embellecimiento urbano porque también está el soterramiento de cables y el arte urbano.

A finales de 2024 esperamos inaugurar el Quitopía. Esta construcción será un centro de desarrollo urbano y que estará ubicado en la antigua parada del Trole, en sector de la Y.

Inversión privada

El Municipio ha realizado rondas de negocios para atraer inversión privada. ¿En qué proyectos se espera que llegue esa inversión y cuál es el monto?

Nosotros nos hemos planteado al menos tres proyectos en los que puede haber participación privada: Simón Bolívar, Ruta Viva y el complejo ambiental.

Pero hay otro proyecto que no descarto y que es muy interesante: el teleférico hacia Tumbaco y Cumbayá.

Creo que debe quedar mucho más claro en la ley las tres formas que tendrías de llamar a la inversión privada: concesión, alianzas público privadas o alianza estratégica. Estamos apostando más por las alianzas estratégicas.

Tenemos unas 15 expresiones de interés en el complejo ambiental y todavía no hemos hecho una ronda específica sobre la Simón Bolívar y Ruta Viva. En global podríamos estar hablando entre USD 400 y USD 500 millones.

En el caso del complejo ambiental estamos buscando que el privado brinde una solución de lo que se puede hacer.

¿Para qué fecha estaría lista la concesión de la Simón Bolívar y la Ruta Viva?

Los plazos son largos, pero estaríamos hablando para finales de 2024.

¿Cuándo empezaría a funcionar el nuevo relleno?

Está previsto que terminemos el complejo y que empiece a funcionar a finales de nuestra administración.

Repoblar la ciudad

¿Qué estrategias implementará el Municipio para repoblar las zonas deprimidas de la ciudad?

Diría lo que en algún momento me ha dicho gente externa: si algunos proyectos no avanzaron fue por falta de liderazgo y eso no quiero que me pase.

El Metro más el liderazgo sí pueden ser factores que nos hagan pensar en serio en recuperar La Mariscal y repoblar la 10 de Agosto. Tenemos listo el Plan Especial para La Mariscal y estamos listos para la discusión en el Concejo Metropolitano.

“También existe la política de reciclaje de edificio”.

Esto va orientado al sector privado. Ellos necesariamente deben construir un nuevo edificio o pueden pensar en invertir en el antiguo Ministerio de Finanzas para hacer un proyecto de vivienda de interés mixto.

Con el Metro tenemos la posibilidad de hacer microplanificación en las 15 estaciones para saber qué se quiere promover. Si antes era una idea que no tenía Metro, hoy sigue siendo una idea que, al tener el Metro, le acerca más a la concreción.

Relación con Rafael Correa

¿Cómo están sus relaciones con las personas de la Revolución Ciudadana, sobre todo con el expresidente Rafael Correa?

Bien, bien. Como siempre, en buenos términos. Esto también devela que los enfoques pueden tener matices y esos matices son respetados.

El núcleo es lo mismo. Es nuestra misma forma de pensamiento, pero yo no encuentro contradicción entre, por ejemplo, abrirse a las inversiones privadas en el ámbito local, respecto a algunas que en el ámbito nacional no caben.

Yo soy partidario de que los derechos deben ser garantizados por el Gobierno Central, por el Estado. Si yo estuviera planteando la participación del sector privado en la salud o educación, habría una contradicción.

Para mí no hay contradicción en que te plantees inversión privada en la Simón Bolívar, en la Ruta Viva o en el complejo ambiental porque el repago está dado por tasas que va a haber

Estamos apuntando a lo que podría ser una Alcaldía progresista y ahí está por verse los avances que todavía podemos dar.