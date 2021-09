La Corte Constitucional define el futuro de la Alcaldía de Quito

miércoles, septiembre 29, 2021

Con el fallo a favor de Santiago Guarderas, Jorge Yunda ya no tiene otra instancia a la cual recurrir en el país. Dijo que acudirá a la justicia internacional

La Corte Constitucional (CC) definió el futuro de la Alcaldía de Quito. La tarde de hoy, miércoles 29 de septiembre del 2021, el Pleno de ese órgano decidió que las sentencias a favor de Jorge Yunda sobre su remoción vulneraron derechos constitucionales.

El orden del día del Pleno de la CC de hoy no incluía el tratamiento de la acción extraordinaria de protección que presentaron los ediles Santiago Guarderas y Mónica Sandoval. Sin embargo, el punto se incluyó una vez ya instalada la sesión.

Guarderas presentó ese recurso porque consideró que las sentencias de María Belén Domínguez y de la Corte Provincial de Pichincha sobre la acción de protección a favor de Yunda, vulneraron derechos.

Hay que recordar que en primera instancia, Domínguez concedió una acción de protección a favor de Yunda y dejó sin efecto el informe de la Comisión de Mesa que elaboró el informe para la remoción.

Después, la Corte Provincial, ratificó esa decisión y dejó sin efecto la remoción que ejecutó el Concejo Metropolitano. Ante esto, los concejales Sandoval y Guarderas, presentaron la acción extraordinaria en el CC.

Ambos argumentaron que se violentaron los derechos a una sentencia motivada, un juez competente y el derecho constitucional a la seguridad jurídica.

La Corte decidió declarar que la sentencia dictada el 1 de julio de 2021 por la jueza de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia vulneró el derecho a la seguridad jurídica y el debido proceso en la garantía de motivación reconocidos en los artículos 82 y 76 numeral 7 literal l) de la Constitución.

También declaró que la sentencia dictada el 30 de julio de 2021 por la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha vulneró el derecho al debido proceso en la garantía de motivación reconocido en el artículo 76 numeral 7 literal l) de la Constitución.

Como medida reparación dejó sin efecto ambas sentencias.

Para el constitucionalista Gonzalo Muñoz, el que la CC haya determinado la vulneración de un derecho significa que quedan sin efecto las sentencias de Domínguez y de la Corte Constitucional. En ese caso, Guarderas sería el alcalde de Quito ya que quedaría en firme la remoción decidida la madrugada del 3 de junio pasado.

Muñoz señaló que en la justicia del país, Yunda ya no tendría otra instancia más a la cual recurrir. El experto dijo que solo resta la justicia internacional. La semana pasada. Yunda ya anticipó que recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Uno de los que reaccionó en su cuenta de Twitter fue Eduardo del Pozo. Él escribió: “En buena hora. Una nueva oportunidad para nuestra ciudad. La Capital nunca ha dejado de ser grande. Vamos todos juntos a reconstruir Quito”.

El edil Fernando Morales señaló: “el tiempo nos ha dado la razón. Jorge Yunda no es alcalde de Quito desde el momento en el que los concejales votamos a favor del pueblo. Estamos convencidos que llegan mejores días para la capital”.

La decisión se la tomó con nueve votos a favor, es decir, por unanimidad.

“Suerte a los que quedan”

Tras el fallo de la Corte Constitucional, Jorge Yunda reaccionó en su cuenta de Twitter. Allí escribió: “Gané en las urnas, asumí la administración de esta ciudad en la peor crisis de su historia, nunca cedí principios y eso me pasó factura pero no me arrepiento, gracias a mis votantes, seguiré luchando internacionalmente por ustedes, me voy en paz, suerte a los que quedan”.