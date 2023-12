Abogados afines a Trump inician batalla legal contra las políticas de inclusión en los EEUU

viernes, diciembre 22, 2023

Un grupo de abogados afín al expresidente Donald Trump (2017-2021) libra una batalla legal contra las políticas de inclusión en Estados Unidos que lo ha llevado a demandar a universidades, empresas e incluso a pequeños emprendedores.

El grupo, America First Legal, está dirigido por Stephen Miller, un activista conservador que fue asesor de Trump durante su Presidencia. Sus abogados han presentado denuncias contra las políticas de inclusión y diversidad de la Universidad de Nueva York y de compañías como American Airlines e IBM.

Su último objetivo, Hello Alice, es una plataforma que ayuda a emprendedores a acceder a financiación y otros recursos clave.

«Hay muchas empresas más grandes que se están enfrentando a denuncias similares y están llegando a acuerdos extrajudiciales o cediendo a las demandas de estas organizaciones», explica en una entrevista con EFE la directora ejecutiva de Hello Alice, Carolyn Rodz. «Nosotros hemos dicho: ‘De ninguna manera. Eso no es lo que defendemos’», agrega.

Guerra contra las políticas de inclusión

La demanda contra Hello Alice y sus socios es el último episodio en una serie de actuaciones de America First Legal y otros grupos similares contra las políticas de inclusión en diferentes ámbitos de la sociedad estadounidense.

El asunto se ha convertido en una de las piedras angulares de las ‘guerras culturales’ entre conservadores y progresistas en Estados Unidos. Sus ramificaciones han llegado hasta el Tribunal Supremo, que este verano falló en contra de la discriminación positiva en las universidades del país.

También el magnate Elon Musk, cada vez más cercano a las posturas del Partido Republicano, ha terciado en el debate y ha publicado un mensaje en su red social, X (antes Twitter), asegurando que las políticas de equidad, inclusión y diversidad «deben morir».

Uno de los protagonistas del movimiento ´antidiscriminación positiva´ es Stephen Miller, el presidente de America First Legal y exasesor de Trump. A Miller se le atribuye haber moldeado las políticas migratorias del exmandatario, como la separación de familias en la frontera y el veto a viajeros de varios países de mayoría musulmana.

En una entrevista reciente con The New York Times, el activista dio una idea de qué cabe esperar si el exmandatario se proclama vencedor de las elecciones presidenciales en 2024, en las que es el gran favorito.

Miller describió deportaciones masivas, redadas en los lugares de trabajo, campamentos de migrantes en la frontera con México… «Trump desatará el vasto arsenal de poderes federales para implementar la campaña contra la inmigración más espectacular», aseguró.

Acusan a empresas de discriminación

Hello Alice, junto a su socio Progressive Insurance Company, fue denunciada este verano por un programa de subvenciones dirigido a emprendedores afroamericanos.

El demandante, un hombre blanco de Ohio, está representado por dos abogados de America First Legal. Su principal argumento es que el programa es discriminatorio, ya que no pueden acceder a él candidatos de otras razas.

EFE trató de contactar con America First Legal y los abogados que presentaron la demanda, pero no recibió respuesta.

«La misma ley que citan se creó para hacer frente a las disparidades que existen» en el acceso a financiación y oportunidades para las personas que pertenecen a minorías raciales, explica Rodz.

Que America First Legal esté tratando de darle la vuelta para atacar a las comunidades que la plataforma trata de apoyar «es desalentador como ciudadana estadounidense», lamenta la empresaria.

Esperando decisión

Hello Alice defiende que las subvenciones que ofrece no son ‘contratos’, sino donaciones gratuitas y altruistas, por lo que no están sujetas a los mismos requisitos legales.

Por otro lado, el hombre que presentó la denuncia nunca llegó a completar la solicitud, ni ha demostrado que cumpliera el resto de requisitos que Hello Alice y Progressive Insurance Company establecieron para las subvenciones.

Por estos motivos, la plataforma ha pedido a la jueza encargada del caso que desestime la demanda. Esperan una decisión para febrero o marzo de 2024.

Con todo, Hello Alice está dispuesta a pelear hasta el final, cueste lo que cueste. De hecho, desde que se conoció la demanda, ha lanzado un nuevo programa de subvenciones que distribuirá hasta 50 premios durante el año que viene para promover pequeños negocios que simbolicen ‘el sueño americano’. EFE