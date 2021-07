Argentina y Chile: un paso más hacia la inclusión LGBTIQ+

jueves, julio 22, 2021

El Senado de Chile aprobó el proyecto de ley para legalizar el matrimonio igualitario, por su parte el presidente de Argentina, Alberto Fernández, presentó la nueva cédula nacional de identidad (DNI) para personas no binarias

Este miércoles 21 de julio de 2021, el Senado de Chile aprobó el proyecto de ley para legalizar el matrimonio igualitario, una demanda histórica del movimiento LGTBI que aún debe sortear en las próximas semanas otra votación en la Cámara de Diputados para su entrada en vigor.

Por amplía mayoría, los senadores dieron luz verde a la iniciativa legislativa que permite la adopción y la filiación en parejas del mismo sexo, a diferencia del Acuerdo de Unión Civil (AUC), la figura legal que está vigente en Chile desde 2015.

APROBADO✅| Sala del Senado despachó en particular el Proyecto de Ley de #MatrimonioIgualitario. Las votaciones en Sala se agruparon en las normas que regulan el matrimonio entre parejas del mismo sexo y las normas de filiación.

⬇https://t.co/fHZ4EDJxja pic.twitter.com/z6IqbC3JPp — Senado Chile (@Senado_Chile) July 21, 2021

De aprobarse, Chile se convertiría en el octavo país de la región en aprobarlo tras Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, Ecuador, Costa Rica y varios estados mexicanos.

Por su parte en Argentina, el presidente Alberto Fernández, presentó la nueva cédula nacional de identidad (DNI) para personas no binarias. De esta forma, Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en adoptar un documento oficial que reconoce a personas que no se identifican ni con el género masculino ni el femenino. En vez de “M” o “F”, se utilizará una “X”. De esta forma, en el campo del sexo no solo se podrá optar por las categorías “M”, de masculino, y “F“, de femenino, sino que también se podrá elegir la opción “X“.