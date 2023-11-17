Los precios en Argentina crecieron un 2,2 % en la segunda semana de noviembre

viernes, noviembre 17, 2023

La elevadísima inflación es uno de los más severos desequilibrios que acarrea la economía de Argentina

Tiempo de lectura: < 1 minuto

Los precios al consumidor en Argentina crecieron un 2,2 % durante la segunda semana de noviembre, lo que denota una muy leve desaceleración respecto a la semana previa, informaron este viernes fuentes oficiales.

«La suba de precios en la segunda semana de noviembre habría sido del 2,2 %», indicó la Secretaría de Política Económica de Argentina, que desde mediados de septiembre pasado publica semanalmente un informe sobre la evolución semanal de la inflación.

La medición corresponde a la evolución que tuvieron los precios entre el 6 y el 11 de noviembre.

En la primera semana de noviembre, el avance de los precios había sido del 2,4 %.

En el informe semanal, se destacan las alzas en alimentos y bebidas (3, 4 %) frutas (3,3 %) y carnes (2,8 %).

La elevadísima inflación es uno de los más severos desequilibrios que acarrea la economía de Argentina.

De acuerdo al último dato publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el índice de precios al consumidor se ubicó en octubre en el 142,7 % interanual y creció 8,3 % en comparación con septiembre. EFE