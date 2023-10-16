Daniel Noboa alista su gobierno en reuniones desde Olón

lunes, octubre 16, 2023

El presidente electo de Ecuador, Daniel Noboa, sigue prefiriendo la privacidad de su casa en Olón, y no mantendrá, por ahora, eventos públicos

Tiempo de lectura: < 1 minuto

Horas después de conocer su victoria presidencial, Daniel Noboa, anunció que comenzaría desde este 16 de octubre a preparar su equipo de trabajo, y esto incluye al gabinete ministerial.

De esto último se sabe poco, aunque ya suenan cuatro figuras ligadas al ámbito empresarial y exportador.

Noboa, visto como el heredero de un imperio bananero de Ecuador, venció con el 52% de apoyo electoral, a la candidata Luisa González, propinando un inusitado golpe al correísmo.

Esto es lo que se conoce de las primeras actividades del Mandatario electo, un día después de las históricas elecciones presidenciales de octubre.

16/10/2023 11:13 Reuniones privadas en Olón Con un breve mensaje a los medios de comunicación, el equipo del presidente electo Daniel Noboa comunicó cuál serían sus actividades para este lunes.

“Hoy permanecerá en Olón con reuniones privadas. Los mantendremos informados”, señaló el breve comunicado.

En esta comunidad costera de Santa Elena, Noboa recibió los resultados junto a su familia y simpatizantes de la alianza política que lo respaldó.

Desde allí, había adelantado que a partir del martes comenzará el trabajo de transición con el mandatario saliente, Guillermo Lasso, con quien se reunirá en el Palacio de Carondelet, en Quito.

Por otra parte, los nombres definitivos del gabinete ministerial serían anunciados “la próxima semana”.

Con información de Primicias