Quito recibió el premio por octava ocasión en los World Travel Awards

martes, septiembre 5, 2023

Quito, la capital de Ecuador, fue honrada con el título de "Destino Líder de Sudamérica" en los World Travel Awards (WTA), considerados como los "Oscar del turismo"

Tiempo de lectura: < 1 minuto

En una ceremonia realizada el 26 de agosto de 2023 en la pintoresca isla de Santa Lucía, ubicada en el corazón del Caribe, la ciudad de Quito recibió un prestigioso reconocimiento al ser nombrada “Destino Líder de Sudamérica” en los World Travel Awards (WTA) Caribbean & The Americas Gala Ceremony.

Este destacado logro consolida la posición de Quito como un destino de renombre a nivel internacional y subraya su valioso patrimonio histórico, cultural y artístico, que la hace sobresalir como una joya única en el continente americano.

Entre los atractivos que han cautivado a los viajeros se encuentran sus majestuosas iglesias, imponentes montañas, la vibrante vida de los colibríes y, por supuesto, la cálida hospitalidad de su población.

Este éxito no estuvo limitado a Quito, ya que otros destinos ecuatorianos también se destacaron en los WTA. Guayaquil recibió los galardones como “Destino de Escapada Urbana Líder en América del Sur” y “Destino Líder de Reuniones y Conferencias de América del Sur”. Además, Ecuador Güeno fue honrado como “Destino Verde Líder de Sudamérica”. En su trigésimo aniversario, los World Travel Awards (WTA) continúan siendo un referente de excelencia en la industria de viajes y turismo, y en este año, Quito reafirmó su estatus como un destino de clase mundial.

Esta victoria representa la octava vez que la ciudad ha sido distinguida con este prestigioso reconocimiento, consolidando su posición como el principal destino turístico de la región de Sudamérica.

El premio es un merecido reconocimiento al incansable esfuerzo de Quito por promover su rica herencia histórica y cultural y fue otorgado gracias a una combinación de votos provenientes de expertos en la industria turística, agencias de viajes y viajeros que conocen y aman la ciudad.