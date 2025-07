miércoles, septiembre 20, 2023

El documental «Patria y Vida: The Power of Music«, que narra los avatares de una canción que está prohibida en Cuba y ganó dos Latin Grammy, está nominado a estos […]

Tiempo de lectura: < 1 minuto

El documental «Patria y Vida: The Power of Music«, que narra los avatares de una canción que está prohibida en Cuba y ganó dos Latin Grammy, está nominado a estos premios este año en la categoría «Best Long Video«.