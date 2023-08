El boom del Networking: ¿Presencial o virtual?

El autor

Poseo un Ph.D. en Negocios por la Universidad de Barcelona-España y un Máster en Investigación en Empresa en la misma institución. Además, he cursado un Diplomado en Gerencia Estratégica de Mercadeo y obtenido un título en Ingeniería en Administración de Empresas, ambos otorgados por la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) en Ecuador. A lo largo de mis 15 años de experiencia como docente e investigador universitario en programas de grado y posgrado, he impartido asignaturas relacionadas con el emprendimiento, la innovación, desarrollo de nuevos negocios, validación de producto, propuesta de investigación, desarrollo empresarial y administración estratégica, entre otras. En el ámbito profesional, me he desempeñado en cargos relevantes como Director de la Carrera de Administración de Empresas y Coordinador de la Cátedra de Innovación y Emprendimiento en la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador.

Actualmente, ejerzo como Coordinador del Grupo de Investigación en Innovación y Emprendimiento de la UTPL y soy miembro del equipo Global Entrepreneurship Monitor (GEM Ecuador 2023). Además, represento a la UTPL como Delegado en el proyecto GUESSS 2023 (Global University Entrepreneurial Spirit Students' Survey). Soy miembro activo de diversas redes y comunidades académicas y profesionales.