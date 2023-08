Documental de Netflix sobre OVNIs: ¿estamos solos en el universo?

domingo, agosto 6, 2023

La plataforma ofrece una docuserie de seis capítulos con teorías y datos reales que te harán reflexionar sobre la vida extraterrestre

Tiempo de lectura: 2 minutos

David Grusch, un exfuncionario de inteligencia de la Fuerza Aérea declaró ante el Congreso que Estados Unidos ha mantenido en secreto un programa que se dedica a recuperar y estudiar objetos voladores no identificados. El video en el que asegura que las autoridades encontraron una aeronave con restos biológicos no humanos se volvió viral y ha dejado en vilo a muchos usuarios. En ese mismo marco, al otro lado en el mundo del streaming, Netflix pone sobre la mesa digital un impactante documental sobre OVNIS que no hace más que reforzar lo afirmado por Grusch.

Ovnis: proyectos de alto secreto desclasificados es el título que recibe la serie documental de la N roja que aborda desde diferentes perspectivas la idea de que el contacto extraterrestre podría ser más real de lo que creemos. Creado por Petr Vachler y codirigido junto a Vojtech Filcev, esta producción de 2021 consta de una sola temporada, pero te mantendrá pensativo al finalizar cada episodio. ¿Qué tanto sabemos? y ¿qué tanto nos ocultan? serán preguntas que llegarán a tu cabeza con todos los datos reales que recoge este título.

El misterioso proyecto libro azul, El encubrimiento de la Casa Blanca, Código Aurora, Ataques y filtraciones, Secretos soviéticos y Tras la desclasificación. Estos son los títulos de los seis capítulos (cada uno de 45 minutos aproximadamente) con los que esta producción del gigante del streaming va dándole forma a algunas de las teorías más interesantes sobre el tema de los OVNIS y la vida no humana fuera del planeta Tierra.

El misterioso proyecto libro azul, El encubrimiento de la Casa Blanca, Código Aurora, Ataques y filtraciones, Secretos soviéticos y Tras la desclasificación. Estos son los títulos de los seis capítulos (cada uno de 45 minutos aproximadamente) con los que esta producción del gigante del streaming va dándole forma a algunas de las teorías más interesantes sobre el tema de los OVNIS y la vida no humana fuera del planeta Tierra.

La verdad de David Grusch y otros documentales

El Capitolio fue testigo de sorprendentes revelaciones de tres exmilitares estadounidenses que detallaron la existencia de un programa secreto del gobierno dedicado al estudio de actividades extraterrestres. A pesar de las insistentes preguntas de la congresista Nancy Mace, David Grusch fue reservado en algunos detalles. Además, reveló que fue informado de un programa de “ingeniería inversa” de OVNIs pero se le negó el acceso. Alegó que algunas personas resultaron heridas al manipular tecnología alienígena y que ha enfrentado represalias desde que denunció el programa.

Alegó que algunas personas resultaron heridas al manipular tecnología alienígena y que ha enfrentado represalias desde que denunció el programa. El Pentágono, por su parte, ha negado las afirmaciones de Grusch. Durante la audiencia, otros testigos, como el teniente Ryan Graves y el comandante David Gravor, compartieron sus encuentros con OVNIs y la preocupación por la seguridad nacional que representan. Al respecto, algunos legisladores presionaron por más transparencia en este asunto.

Por si este tema te interesa, también puedes ver otros documentales en streaming como Unacknowledged: An Exposé of the Greatest Secret in Human History (Prime Video), Misterios sin resolver (Netflix), entre otros.