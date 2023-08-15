BCE: El cierre del ITT afectará el crecimiento económico de Ecuador

martes, agosto 15, 2023

Si gana el Sí en la consulta popular y se cierra el bloque petrolero ITT, se perderían 30.693 empleos en 2023 y 31.688 en 2024, dice el BCE

El Banco Central de Ecuador (BCE) ha emitido una advertencia en relación a las posibles implicaciones económicas de un cierre del bloque ITT en el Yasuní. Según un informe publicado el 14 de agosto de 2023, el cierre de este bloque, considerado de gran proyección petrolera, tendría un impacto significativo en la economía del país.

La decisión sobre el futuro del bloque ITT está en manos de los ecuatorianos, quienes participarán en una consulta popular programada para el 20 de agosto de 2023. En esta consulta, se decidirá si se debe “desterrar” toda actividad petrolera en el ITT, con el objetivo de proteger los bosques circundantes y los pueblos en aislamiento voluntario que habitan la zona.

El informe del BCE señala que el cierre potencial del bloque ITT conllevaría una reducción estimada del 12,3% en la producción de crudo. Esta disminución tendría un impacto negativo tanto en las exportaciones petroleras como en los ingresos del Estado generados por esta actividad crucial para la economía nacional.

Además, el informe prevé una contracción en la inversión vinculada a las operaciones del Bloque 43-ITT. En consecuencia, el BCE estima que el crecimiento económico de Ecuador podría reducirse en 0,7 y 0,8 puntos porcentuales en los años 2023 y 2024 respectivamente, en comparación con las proyecciones realizadas en abril de este año.

El BCE, que había previsto un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 2,6% para 2023, destaca la posibilidad de una pérdida considerable de empleos si no se implementa una política pública activa para contrarrestar los efectos de un posible cierre del bloque ITT. El informe del banco calcula que podrían perderse 30.693 empleos en 2023 y 31.688 en 2024, lo que representaría una disminución de 0,4 puntos porcentuales en la tasa de ocupación en comparación con las cifras registradas en abril.

El Banco Central de Ecuador enfatiza la importancia de una decisión informada y considerada en la consulta popular, teniendo en cuenta tanto los aspectos medioambientales como los económicos, y sus posibles repercusiones en el futuro del país.