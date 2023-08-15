Argentina negocia nuevos acuerdos de precios tras la devaluación

martes, agosto 15, 2023

Será en la Secretaría de Comercio, pero con el nuevo marco de negociación encabezado por el titular de la Aduana, Guillermo Michel, para tratar de acordar otro programa de corto plazo

El Gobierno argentino dará inicio en los próximos días a conversaciones con empresas para renegociar un acuerdo de precios en respuesta a la reciente devaluación adoptada. Esta nueva iteración del programa “Precios Justos” se presenta más desafiante que nunca debido a la marcada depreciación del dólar promovida por el Gobierno.

En este contexto, las compañías de consumo masivo han comenzado a recibir invitaciones para comparecer en la Secretaría de Comercio, liderada por Matías Tombolini. Sin embargo, el rol de Tombolini se torna menos definido debido al rediseño de la estructura implementado por el ministro de Economía, Sergio Massa. En este sentido, el candidato presidencial ha dispuesto que la coordinación del control de precios recaiga en Guillermo Michel, jefe de la Aduana y estrecho colaborador en el equipo económico.

A partir de esta tarde, se espera que las empresas del sector privado asistan a la mencionada dependencia para iniciar estas conversaciones, según han informado tanto fuentes oficiales como privadas a Infobae.

“Fuimos convocados y acudiremos a la reunión en Comercio a las 16 horas, pero la situación es compleja, carecemos de puntos de referencia y el gobierno parece tener limitado margen de acción”, afirmó un informante del ámbito privado.

El empresario indicó que el panorama desde ayer es “muy confuso” con proveedores que enviaron productos con fuertes subas en casi todos los rubros. Cerca del 80% de los productos en góndola se recibieron ayer con incrementos sustanciales, precisó.

Desde una importante cadena del interior del país ratificaron este diagnóstico: “No hay precios; muchos proveedores mandan productos con remito, pero sin precio, a la espera de la negociación con el Gobierno, mientras que otros ni siquiera mandan nada. Así que tenemos stock para un par de días y luego veremos”, indicó un empresario de una importante provincia.

“No podemos comprar casi nada, pero el mayor problema está en los productos que tienen algún insumo importado”, explicó el empresario del sector de consumo masivo.

Michel será acompañado por Tombolini, Gabriel Rubinstein (viceministro de Economía) y Carlos Castagneto, titular de la AFIP. Tombolini era hasta el momento, el encargado de este tipo de negociaciones y de llevar adelante programas como Precios Justos y Ahora 12.

La decisión fue adoptada ayer por Massa y en la lista de productos en los acuerdos de precios, luego del vencimiento de la última etapa de Precios Justos con una pauta de incrementos del 3,8% mensual, “habrá descuentos de impuestos a empresas que entren al acuerdo y una letra del BCRA para garantizar las operaciones de importación en sus cadenas de producción”.

Desde el Palacio de Hacienda, explicaron que en la medida que la brecha no se dispare hay una gran cantidad precios fijados por dólares financieros y que eso creen que el traslado a las góndolas (pass through) sea más bajo que en otras ocasiones. “Impacto devaluación dólar oficial debería ser menor que en otras circunstancias”, detallaron, aunque más de la mitad de los productos ajustan por el tipo de cambio oficial que ayer se devaluó un 22% y el resto por el blue.

“Vamos a analizar todo: incidencia de costos, brecha, la suba de precios. El traslado va a ser más bajo que las devaluaciones acumuladas”, destacaron las fuentes oficiales.

“Los acuerdos son voluntarios con las empresas, pueden adherir o no. Va a haber beneficios en términos de algún anticipo impositivo, por ejemplo. Es una negociación con beneficios para quienes adhieran. Habrá acuerdos de precios con las empresas en las que el Estado pondrá desde disminución de impuestos hasta letras de financiamiento del BCRA para insumos importados a los efectos de morigerar el impacto en precios. La discusión empieza el miércoles”, afirmaron en el Palacio de Hacienda.