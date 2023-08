Algunos aspectos de interés en las propuestas de los presidenciables

El autor

Economista, Universidad San Francisco de Quito, Ecuador

MSc. Econometrics and Economics, The University of York, Inglaterra-Reino Unido

Perfil Profesional

Se ha desempeñado como Subsecretario de Presupuesto, Director de Calidad del Gasto Público y Director de Equidad Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas.

Ha sido Subgerente de Gestión Institucional del Banco de Desarrollo del Ecuador

Ha trabajado también en otras entidades del sector público como el Ministerio de Salud y el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

Además, ha desarrollado varios proyectos de consultoría en el ámbito privado

Intereses

Intereses académicos: Finanzas Públicas, Política Fiscal, Econometría