Vietnam censura el estreno de la película Barbie

lunes, julio 3, 2023

Hanoi consideró “ofensiva” la presencia de la “línea de nueve rayas”, utilizada en los mapas chinos para ilustrar sus reivindicaciones sobre esta zona marítima en disputa

Las autoridades de Vietnam confirmaron este lunes la prohibición de la película “Barbie” por una escena en la que aparece el mapa del Mar de China Meridional con una línea punteada en forma de U que representa las reclamaciones territoriales de China sobre esta región en disputa.

“Barbie”, protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, estaba programada para estrenarse en Vietnam el 21 de julio, la misma fecha que en Estados Unidos.

Sin embargo, Vi Kien Thanh, responsable del departamento de Cine dentro del Ministerio de Cultura vietnamita, confirmó hoy al portal de noticias Thanh Nien que finalmente la película no será distribuida en el país.

“No concedemos licencia para el estreno de la película estadounidense ‘Barbie’ en Vietnam porque contiene la imagen ofensiva de la línea de nueve rayas”, apuntó el responsable vietnamita en referencia al citado mapa.

No está claro qué escena representa lo que un alto funcionario calificó de “imagen ofensiva” de la línea de nueve rayas de China.

Warner Bros. no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

La “línea de nueve rayas” en forma de U se utiliza en los mapas chinos para ilustrar sus reivindicaciones sobre vastas zonas del Mar de China Meridional (llamado Mar del Este en Vietnam), incluidas franjas de lo que Vietnam considera su plataforma continental, donde ha otorgado concesiones petrolíferas.

En los últimos años se han producido múltiples episodios de tensión entre Beijing y Hanói por la incursión de naves de prospección chinas en aguas territoriales vietnamitas y el ocasional hostigamiento de naves chinas a pesqueros vietnamitas.

Beijing reclama casi la totalidad de este espacio marítimo, donde ha construido instalaciones de uso militar en varios islotes y que también se disputan parcialmente Vietnam, Filipinas, Malasia, Brunéi y Taiwán.

Antecedentes

“Barbie” es la última película prohibida en Vietnam por representar la controvertida línea de nueve rayas de China, que fue repudiada en un fallo de arbitraje internacional por un tribunal de La Haya en 2016. China se niega a reconocer el fallo.

En 2019, el Gobierno vietnamita retiró la película de animación de DreamWorks “Abominable” y el año pasado prohibió la película de acción de Sony “Unchartered” por el mismo motivo.

Por Infobae.