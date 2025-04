¿Cuándo y dónde ver los premios Oscar 2024?

viernes, marzo 8, 2024

Los premios de la Academia presentan una nueva edición este domingo 10 de marzo, con grandes expectativas por películas como “Oppenheimer”, “Pobres criaturas”, “Los asesinos de la luna” y “Barbie”

La 96ª edición de los Premios Oscar se aproxima con grandes expectativas. El próximo domingo 10 de marzo de 2024, la gala más importante del cine estará repleta de estrellas y talento en el Dolby Theatre de Ovation Hollywood. Este año, Oppenheimer de Christopher Nolan lidera con 13 nominaciones, seguido por Pobres criaturas de Yorgos Lanthimos, con 11, y Los asesinos de la luna de Martin Scorsese, que cuenta con 10. El éxito de taquilla, Barbie, de Greta Gerwig, no se queda atrás, asegurando ocho nominaciones, incluidas Mejor canción por “What Was I Made For” y “I’m Just Ken”.

En el ámbito de interpretación actoral, la competencia este año resulta imprevisible. Sandra Hüller (Anatomía de una caída), Emma Stone y Lily Gladstone son las principales candidatas a Mejor actriz, con Gladstone ostentando la oportunidad de ser la primera nativa americana en ganar el galardón. La lucha por el trofeo dorado a Mejor actor está entre Cillian Murphy y Paul Giamatti, ambos en la busca de su primer y muy merecido reconocimiento. Para Mejor actor de reparto, se anticipa un duelo entre Robert Downey Jr. y Ryan Gosling.

¿Dónde y a qué hora se pueden ver los Oscar 2024?

Los Oscar 2024, programados para este domingo, se emitirán en directo en América Latina a través del canal TNT y en España mediante Movistar Plus+. Además, la plataforma Max (anteriormente HBO Max) ofrecerá una cobertura integral del evento, empezando con un pre-show dos horas antes, presentado por Axel Kuschevatzky y Lety Sahagun, donde se realizarán entrevistas a las celebridades presentes en la alfombra roja.

El inicio de la gala central fue adelantada respecto a lo previsto originalmente. Debido al horario de verano en Estados Unidos, los relojes se adelantaron una hora, por lo que produjo cambios en la emisión al rededor del mundo. Puedes revisar el horario de tu país en el siguiente listado:

México, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala: 5:00 p.m.

Colombia, Perú, Panamá y Ecuador: 6:00 p.m.

Chile, Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 7:00 p.m.

Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay: 8:00 p.m.

España: 11:00 p.m.

¿Qué actuaciones musicales veremos en los Oscar 2024?

Durante la celebración de los Oscar 2024, los espectadores serán testigos de cinco actuaciones musicales, cada una correspondiente a las nominaciones a Mejor canción. Como ya lo mencionamos, entre ellas destaca la participación de Ryan Gosling, quien subirá al escenario para interpretar “I’m Just Ken”, un hit de la película Barbie. Él estará acompañado por Mark Ronson y 65 bailarines de respaldo en una performance que promete ser una de las más grandes jamás en la historia de la Academia.

Por supuesto, Billie Eilish también formará parte del espectáculo con “What Was I Made For”, otro tema de Barbie, ya reconocido con dos premios Grammy y un Globo de Oro, garantizando una gran actuación junto a su hermano y productor, Finneas O’Connell. La representación latina la realiza Becky G, quien llevará su energía al escenario con “The Fire Inside”, de la película Flamin’ Hot.

El músico Jon Batiste ofrecerá “It Never Went Away”, de American Symphony, el documental que trata sobre su camino hacia la composición de una sinfonía mientras su esposa, la escritora Suleika Jaouad, se somete a un tratamiento contra el cáncer. Finalmente, los Osage Tribal Singers interpretarán “Wahzhazhe (A Song for My People)”, brindando la mayor expresión de cultura nativa americana, desde el inspirador discurso de Sacheen Littlefeather en 1973.

¿Quién presenta los Oscar 2024?

Jimmy Kimmel ha sido confirmado como el maestro de ceremonias oficial de la próxima entrega de los Premios Oscar. El conductor del programa de entrevistas Jimmy Kimmel Live! tuvo su primera experiencia como anfitrión de este renombrado evento en 2017, año marcado por el famoso error en el anuncio del ganador de Mejor Película, nombrando erróneamente a La La Land en lugar de a Luz de luna. Kimmel tuvo la oportunidad de enmendar este incidente volviendo a presentar la ceremonia en 2018 y de nuevo en 2023.

Además, en cada edición es habitual que los presentadores representen una mezcla de ganadores anteriores, nuevos talentos y otras personalidades relacionadas con los nominados de ese año. Entre los artistas seleccionados encontramos la inclusión de Bad Bunny, además de Ariana Grande. Como es usual, estarán presentes galardonados de la edición anterior: Brendan Fraser por La ballena, Michelle Yeoh, Ke Huy Quan y Jamie Lee Curtis por Todo en todas partes al mismo tiempo.

La lista incluye leyendas de la industria cinematográfica como Steven Spielberg, Al Pacino y John Travolta, así como algunas de las estrellas jóvenes y talentosas de Hollywood como Anya-Taylor Joy y Zendaya. Se unen a ellos distinguidos actores como Pedro Pascal, Charlize Theron, Harrison Ford, Nicolas Cage, Jennifer Lawrence, Mahershala Ali, Matthew McConaughey, Lupita Nyong’o y Sam Rockwell. Otros presentadores son:

Dwayne Johnson

Ryan Gosling

Chris Hemsworth

Melissa McCarthy

Emily Blunt

Michael Keaton

Regina King

Kate Hudson

America Ferrera

Eva Longoria

Michelle Pfeiffer

Mindy Kaling

Rita Moreno

Christoph Waltz

Forest Whitaker

Sally Field

Cynthia Erivo

Tim Robbins

Mary Steenburgen

Ben Kingsley

Catherine O’Hara

Kate McKinnon

John Mulaney

Ramy Youssef

Issa Rae

Paul Dano

Cara Delevingne

Texto original de Infobae

https://www.infobae.com/que-puedo-ver/2024/03/08/oscar-2024-dia-hora-y-donde-ver-la-96-edicion-de-los-premios-de-la-academia/