Sony World Photography Awards abrió inscripciones para 2024

Las inscripciones para la décimo séptima edición de los Sony World Photography Awards están abiertas. Fotógrafos de todo el mundo pueden registrarse en la competencia de forma gratuita.

Se trata de uno de los eventos más importantes del calendario fotográfico en el mundo. La organización habilitó la página www.worldphoto.org. Para el registro. Los fotógrafos son calificados de forma anónima por un panel de expertos de la industria.

Según la organización, participar en la competencia es una “vitrina de exposición” para los fotógrafos. Para este año se habilitaron cuatro categorías: profesional, abierta, juvenil y estudiantil.

En la primera categoría se galardonará series destacadas de entre cinco y 10 imágenes en 10 temáticas diferentes. La segunda premia las mejores imágenes individuales del mundo. La categoría juvenil es un desafío para talentos emergentes menores de 19 años. Mientras que la estudiantil destaca el trabajo de estudiantes de fotografía a escala global.

Adicionalmente, los fotógrafos latinos que inscriban sus series fotográficas en la competencia Profesional tendrán también la oportunidad de participar en el Latin America Professional Award.

Temas de la competencia

Para la Competencia Estudiantil, los participantes deberán inspirarse en el tema hogar. Es decir, deben mostrar los momentos de la vida cotidiana hasta lo que simboliza el hogar para un grupo o comunidad.

Las imágenes se pueden fotografiar con cualquier dispositivo y en cualquier estilo. Aunque se alienta la creatividad, es clave no alejarse del tema.

En la categoría juvenil, los participantes deben mostrar tres imágenes relacionadas con el tema Through Your Eyes (a través de tus ojos). Los fotógrafos deben compartir “la percepción de su generación respecto del mundo”.

¿Cuándo es el cierre de inscripciones?

Para la categoría profesional, las inscripciones se cierran el 12 de enero del 2024. En la abierta y la juvenil se puede postular hasta el 5 de enero de 2024. Mientras que la categoría estudiantil cerrará inscripciones el 30 de noviembre del 2023.

Todos los ganadores recibirán equipos de imágenes digitales de Sony. Además, el Fotógrafo del Año recibirá un premio en efectivo de 25 000 dólares y realizará una presentación exclusiva de su trabajo en la Sony World Photography London, de 2025.

Los ganadores de la categoría abierta y del premio a la sostenibilidad recibirán 5 000 dólares en efectivo cada uno.