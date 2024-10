La fotografía de un niño español de 9 años que muestra la belleza de lo simple gana un prestigioso premio internacional

Tiempo de lectura: 4 minutos

El Wildlife Photographer of the Year es un concurso internacional que pone en valor la habilidad de los fotógrafos para captar la esencia de la vida salvaje y los paisajes naturales. Este evento se ha convertido en una plataforma para promover la conservación del medio ambiente, una inspiración para las personas a través de imágenes que revelan tanto la belleza como la fragilidad de la naturaleza.

Organizado por el Museo de Historia Natural de Londres, el concurso fue creado en 1965 y ha evolucionado hasta convertirse en una de las competiciones más respetadas en el ámbito de la fotografía de naturaleza. Cada año, fotógrafos profesionales y aficionados de todo el mundo envían sus mejores imágenes en diversas categorías, como el comportamiento animal, los ecosistemas, y el impacto humano en la biodiversidad.

Además de seleccionar a los ganadores, las fotografías destacadas son exhibidas en una muestra itinerante que recorre distintos países, permitiendo que personas de todo el mundo aprecien el talento de los fotógrafos y tomen conciencia sobre temas ambientales. Este esfuerzo busca no solo reconocer la excelencia artística, sino también fomentar una relación más profunda y responsable con el entorno natural.

Alberto Román Gómez, un fotógrafo español de tan solo 9 años, ha conquistado el prestigioso Wildlife Photographer of the Year con su impactante imagen titulada “Free as a Bird” (ver en WPY para mejor resolución). La fotografía muestra a un pequeño pájaro posado junto a una cadena y un candado, una escena que transmite un poderoso mensaje de libertad. La composición, simple y profunda, refleja el ojo artístico de Alberto y su sensibilidad para captar la esencia de la naturaleza, lo que lo ha llevado a destacar entre fotógrafos de todo el mundo.

We’re jumping straight into the three categories of #WPY60‘s Young Wildlife Photographer of the Year competition.

These are the future advocates for the natural world, with the drive and skill to use the power of photography to celebrate the beauty of and importance of nature.

— Wildlife Photographer of the Year (@NHM_WPY) October 8, 2024