OMS advierte sobre el ‘elevado’ número de gatos con gripe aviar

jueves, julio 20, 2023

La Organización Mundial de la Salud alertó que ha crecido el registro de casos de gatos contagiados con gripe aviar, además reveló si existe algún riesgo de transmisión al humano

Tiempo de lectura: 2 minutos

La OMS pide prepararse para lo peor ante el virus H5N1 de la gripe aviar, que ha aparecido en nuevos territorios y ha dejado de ser un virus estacional. La preocupación se concentra ante el incremento de su actividad en la que afecta a mamíferos, despertando fuertes preocupaciones acerca de la posibilidad de que el virus se adapte e infecte más fácilmente a los humanos.

Alertan que estos nuevos brotes en mamíferos podrían mezclarse y hacer que el virus consiguiese infectar a los humanos. En una declaración conjunta con la Agencia de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de Salud Animal, señalan, que algunos mamíferos “pueden servir de recipientes en los cuales los distintos virus de la gripe pueden mezclarse, llevando al surgimiento de nuevos virus que pueden ser más perjudiciales para los animales y las personas”.

En España se han detectado 33 focos de e influenza aviar de alta patogenicidad IAAP A (H5N1) en aves silvestres en las provincias de Lugo, Pontevedra, A Coruña, Guipúzcoa, Barcelona, Girona, Lérida, Huelva, Zaragoza, Vizcaya, Álava, León, Valladolid, Ciudad Real, Valencia y Tarragona y un foco de aves de corral en el municipio de Arbeca en Lérida.

Polonia: Evolución de la gripe aviar en gatos

La detección de 29 gatos con gripe aviar A (H5N1) en Polonia, se trata del primer informe de un alto número de gatos infectados por esta gripe. Según un comunicado de la institución sanitaria, el 27 de junio, el coordinador nacional del RSI Point of Poland notificó a la OMS muertes inusuales en gatos en todo el país.

Catorce de los gatos fueron sacrificados y otros 11 murieron, la última muerte se registró el pasado 30 de junio. La fuente de la exposición de los gatos al virus es actualmente desconocida y apuntan que las investigaciones epizoóticas están en curso, explican que: “anteriormente se ha notificado infección esporádica de gatos con A (H5N1), pero este es el primer informe de un alto número de gatos infectados en una amplia área geográfica dentro de un país”, destacó la OMS.

De los 25 gatos para los que se dispone de información, dos eran gatos al aire libre, 18 eran de interior, con acceso a un balcón, terraza o patio trasero, y cinco eran gatos de interior sin acceso al ambiente exterior. Por otra parte, siete gatos tuvieron la oportunidad de entrar en contacto con aves silvestres.