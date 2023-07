Lionel Messi tiene un sánduche con su nombre en el Hard Rock Café

miércoles, julio 12, 2023

Tiempo de lectura: 2 minutos

El argentino Lionel Messi ya tiene un sánduche con su nombre: de pollo «estilo milanesa», que es su preferido y ya se puede degustar en todos locales del Hard Rock Café, informó este miércoles la firma internacional de hoteles, restaurantes y casinos.

El «Made For You by Leo Messi», que está disponible también como parte del servicio en la habitación de algunos Hard Rock Hotels & Casinos, se inspira en uno de los platos típicos de Argentina y es uno de los favoritos del astro del fútbol, quien es embajador global de Hard Rock International, con sede en Hollywood, en el sur de Florida (EEUU).

«Estoy encantado de traer al mundo los sabores de mi país de origen con el lanzamiento de mi propio sándwich de pollo, inspirado en uno de mis platos favoritos, la Milanesa», señaló Messi en un comunicado, en el que agrega que «no ha habido mejor socio que Hard Rock International para dar vida a esto».

El sandwich de pollo de Messi consiste en una pechuga de pollo estilo milanesa cubierta con queso provolone derretido y alioli de hierbas, acompañado de tomates y rúcula, y servido en pan artesanal tostado.

«Nos sentimos extremadamente honrados de asociarnos con alguien que encarna al campeón y al espíritu ganador en todas las facetas de su vida profesional y personal, y esperamos darle la bienvenida a EE.UU. como parte de nuestra extensa familia Hard Rock», aseveró en la nota el presidente de Hard Rock International, Jim Allen, quien puso de relieve la «histórica entrada de Messi» en la MLS.

El lanzamiento de este sandwich se da a conocer un día después de la llegada a Fort Lauderdale del jugador argentino, junto a su esposa y tres hijos, para comenzar su etapa en la Major League Soccer (MLS) con la camiseta del Inter Miami.

Está previsto que Messi, tras firmar su contrato con el Inter Miami, sea presentado en un gran evento este domingo 16 de julio en el estadio DRV PNK Stadium, a partir de las 20.00 horas locales, en el que se prevé que también sea parte el español Sergio Busquets.

Todo apunta a que el debut de Messi y Busquets con el Inter Miami será el 21 de julio en el partido que el equipo del sur de Florida dispute contra el Cruz Azul mexicano en la Leagues Cup.

El arribo de Messi ha desatado la emoción en Miami, donde ya se puede ver un inmenso mural de más de 20 metros de altura con su rostro, obra de su compatriota Ignacio Bagnasco.

El mural fue visitado el domingo por el exjugador inglés David Beckham, precisamente uno de los dueños del club, junto al empresario Jorge Mas, y quien el domingo visitó con su esposa Victoria el mural erigido en el barrio de Wynwood. EFE