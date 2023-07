La decisión soberana del pueblo o de la Corte Constitucional

lunes, julio 3, 2023

La Corte Constitucional aprobó una consulta sobre la explotación o no del ITT-Yasuní. Asumo que existieron fundamentos técnicos económicos para su análisis y posterior decisión, asumo. Decisión que puesta en la mesa electoral puede acarrear consecuencias devastadoras e irreversibles para el futuro de las nuevas generaciones del Ecuador.

Tiempo de lectura: 4 minutos

Las decisiones que adoptamos en la vida, sin el debido análisis reflexivo y sin sustento, nos pasan la cuenta tiempo después. Meditar profundamente para evitar un desenlace no esperado o un impacto negativo, es lo que se enseña en la casa, en el aula, en el trabajo, en la familia, a los amigos, en fin, en la vida.

Quienes meditan conscientemente saben los beneficios que se obtienen de hacerlo así. Como docente universitario, comparto con mis alumnos, la forma de construir un proceso reflexivo para realizar análisis económico, comprendiendo el problema, esbozando soluciones alternativas y escogiendo la mejor opción para la mayoría. Tuve el privilegio de aprender de maestros de la economía y así lo aplico en mis clases.

La Corte Constitucional aprobó una consulta sobre la explotación o no del ITT-Yasuní. Asumo que existieron fundamentos técnicos económicos para su análisis y posterior decisión, asumo. Decisión que puesta en la mesa electoral puede acarrear consecuencias devastadoras e irreversibles para el futuro de las nuevas generaciones del Ecuador.

Existe un principio de economía que dice, “el costo de una cosa es aquello que tenemos que renunciar para conseguirlo”, es decir el costo de oportunidad. En el caso de la Corte, asumo nuevamente, analizaron profundamente el costo de oportunidad al suspender la explotación petrolera en el Yasuní, incluyendo el análisis de los flujos de recursos que dejarían de ingresar a la economía por ello.

La explotación racional controlada en el Yasuní, para no afectar al ambiente en la zona oriental, produce según PetroEcuador unos USD 1,200 millones de ingresos al fisco. Al suspender la actividad extractiva, porque el pueblo, manipulado o no, se puede pronunciar así, esos recursos financieros tienen que ser generados en otra actividad o de otra manera, hasta ahora no implementada.

La pregunta para la Corte es ¿Establecieron un sector o una actividad que produciría, en un año, ese valor para suplir la pérdida de esos ingresos fiscales que no ingresarán al Estado? ¿Qué otra opción tiene el Estado para suplir esos recursos? Creo que no.

Las economías que han mejorado el bienestar de sus pueblos, han sido sin ninguna duda, aquellas que han producido bienes y servicios de forma eficiente, con tecnología, sobre la base de sus ventajas comparativas. (Se dice que un país tiene ventaja comparativa sobre otro país, si el costo de oportunidad de producir el mismo bien, es menor). En su planificación de mediano y largo plazo incluyen las políticas públicas para acelerar las potenciales ventajas comparativas o sus motores de desarrollo potencial

Asumo que la Corte recibió de la organización social demandante de la consulta, Colectivo Yasunidos, el análisis de la ventaja comparativa de dejar de producir petróleo y exportar. Asumo que identificaron otra actividad productiva que alcance de forma inmediata, un año, el nivel de recursos señalados. En el Dictamen N.6-22 – CP/3, la Corte fundamenta su decisión en el análisis jurídico de los contratos petroleros vigentes y las consecuencias de la terminación anticipada, punto.

La verdad creo que no lo hicieron, ni la Corte peor el Colectivo Yasunidos. Es que la verdadera intención detrás no es encontrar una alternativa, sino más bien suspender las operaciones y quitarle maniobrabilidad a la Administración de Gobierno. No se dan cuenta que el efecto lo sentiremos de forma inmediata y para siempre, no hay vuelta atrás.

Tal y como vivimos hoy día en Ecuador, con subsidios generalizados al gas, combustibles, energía eléctrica y otros parecería que sobran recursos, pero no más bien faltan. El Estado debe emplearse a fondo para conseguirlos y cumplir con esas transferencias. Caso contrario seremos nuevamente testigos de otros levantamientos de las organizaciones que se dicen sociales, pero no piensan en la sociedad.

¿Dónde estuvo o de qué lado estuvo el Colectivo Yasunidos en las protestas del 2019 y 2022? Recuerdan no eliminación de los subsidios, sigamos produciendo petróleo para poder importar combustibles. No lo sé, ¿Dónde estuvieron? Debe existir coherencia en el accionar. Si se opone a la explotación petrolera por el daño ecológico, debería oponerse a los subsidios a los combustibles y al del gas. Eso es coherencia y eso es pensar en la sociedad. El mantenimiento de los subsidios provoca mayor consumo de combustibles. Las ventas de autos han crecido de forma récord nuevamente, esto quiere decir mayor demanda de combustibles; y eso, es atentar contra el ambiente, también. ¿Por qué no protestaron?

El Colectivo Yasunidos presentó en 2013 los posibles efectos de la explotación petrolera, pero no explicó si existe una alternativa para generar los recursos necesarios en el presupuesto del Estado. Tarea incompleta, no lo hicieron o no lo difundieron. Recordemos que el plan era recabar fondos internacionales para mantener sin producción y la sociedad internacional les dijo no. ¿Por qué sería?

Hace 10 años el país gozaba, entre comillas, de solvencia económica por el endeudamiento con China y por los contratos petroleros que anticiparon recursos comprometiendo la explotación y exportación de petróleo. Ahora nos toca pagar todo el petróleo de la deuda y encima quieren limitar la producción. Es incomprensible, eso se llama en léxico español, joder. Hoy aprueban la consulta con los mismos argumentos de hace 10 años, en un contexto diferente, totalmente diferente, es una barbarie jurídica. La Corte aprobó, es una decisión increíble, pero la aprobó.

Me permito señalar que, si de a verdad quieren demostrar los efectos de la producción petrolera, durante estos 10 años podrían haber levantado información, en situm, de los efectos para mejorar sus argumentos, pero no. O también podrían haber analizado una actividad alterna que supla la falta de los recursos al dejar de explotar los campos en el ITT. Esto es pensar en la sociedad.

Ante tamaño problema que se viene cabe analizar las opciones o efectos positivos y negativos;

POSITIVOS

Menor afectación ambiental en el país y global; Eliminación de los subsidios a los combustibles, para contrarrestar la pérdida de USD 1,200 M; Implementación en un año, un año después si la consulta determina la suspensión.

NEGATIVOS

Menores ingresos fiscales (USD1,200 M) si no se elimina los subsidios; Huelgas y protestas por: eliminación de subsidios; subida de precios, aumento de tarifas de transporte, entre otras sinrazones; Gobierno atado de manos, sin recursos y con muchas demandas; Aumento de la inflación; Cierre de alternativas de financiamiento externo; Búsqueda desesperada de fuentes de financiamiento interno (IESS-RILD) y externo (China, Rusia, Venezuela); Postergación de una estrategia de desarrollo sustentable.

En un año (agosto 2023 a agosto 2024) no creo que sea posible encontrar recursos para suplir la pérdida. Habrá nuevo presidente en funciones y de salida con poquísimo campo de acción en lo económico pues nadie apostará a prestarle recursos, solo los que sabemos. Complejo.

Año 2025, elecciones, con presupuesto prorrogado del 2024. Tarea complicada para un país políticamente incorrecto y una sociedad que no medita sus decisiones.

Creo que la Corte nos quedó debiendo una vez más, no hay manera de encontrar soluciones válidas para suplir esa falta de recursos. Si la Administración de Gobierno del 2025 no hace la tarea adecuada, de forma previa, los días de la sociedad ecuatoriana están contados. Los efectos de la ineficiencia de la institucionalidad pública en funciones y de llegada, podrían ser devastadores.