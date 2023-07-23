Alcalde de Manta es víctima de ataque armado este domingo

domingo, julio 23, 2023

Agustín Intriago, de 38 años, era abogado y líder político que pertenecía al movimiento local denominado Mejor Ciudad

Tiempo de lectura: 2 minutos

El alcalde de la ciudad ecuatoriana de Manta, Agustín Intriago, fue asesinado el domingo a balazos cuando visitaba una populosa barriada de esa ciudad portuaria, confirmaron funcionarios.

Intriago, abogado y líder político de 38 años, pertenecía al movimiento local denominado Mejor Ciudad. Fue reelegido recientemente en sus funciones, que asumió en mayo de este año.

En su cuenta de Twitter, el ministro del Interior, Juan Zapata, se solidarizó con familiares y amigos del alcalde de la tercera ciudad más grande de Ecuador “ante su sensible fallecimiento por un ataque armado”.

Zapata informó, además, que existe una víctima colateral y cuatro heridos, dos de los cuales estarían implicados en el hecho, por lo que se encuentran recibiendo atención médica con vigilancia policial.

“Nuestra total solidaridad con la familia y amigos del alcalde de Manta, Agustín Intriago, ante su sensible fallecimiento por un ataque armado”, señaló el funcionario en su cuenta de Twitter.

Nuestra total solidaridad con la familia y amigos del alcalde de #Manta, @agustinintriago, ante su sensible fallecimiento por un ataque armado.

La @PoliciaEcuador se encuentra totalmente desplegada para localizar y capturar a los responsables de este repudiable acto. — Juan Zapata (@CapiZapataEC) July 23, 2023



Y agregó que la Policía Nacional “se encuentra totalmente desplegada para localizar y capturar a los responsables de este repudiable acto”.

Añadió que se reporta una víctima colateral y cuatro heridos, dos de ellos implicados en el hecho, quienes se encuentran bajo custodia policial en una casa de salud y reiteró que la Policía “no descansará hasta dar con los responsables”.

Se reporta 1 víctima colateral y 4 heridos, 2 de ellos implicados en el hecho, quienes se encuentran bajo custodia policial en una casa de salud.

La @PoliciaEcuador no descansará hasta dar con los responsables de este repudiable ataque y ponerlos a órdenes de la justicia. — Juan Zapata (@CapiZapataEC) July 23, 2023



El presidente Guillermo Lasso lamentó el suceso en su primera reacción en Twitter y dijo que instruyó a la máxima autoridad policial activar el contingente necesario para que se ubique a los responsables y respondan ante la justicia, y la policía informó que unidades especializadas se desplegaron en el lugar.

La hermana de la víctima, Ana Intriago, escribió en su cuenta de Twitter que “este crimen no puede quedar impune… no los dejemos ganar”.

“Mi hermano ha muerto, oren por el descanso de su alma, este crimen no puede quedar impune por favor , no los dejemos ganar a estos malvados”, escribió en Twitter Ana.

Añadió: “La oscuridad, la maldad ha ganado esta vez, no dejemos que sigan ganando, no a la impunidad, castigo a los malvados”.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, lamentó el deceso de Intriago y exigió que las autoridades nacionales actúen. “El país no puede seguir desangrándose, la seguridad debe ser su prioridad”, tuiteó en su cuenta oficial.

La ciudad de Manta está ubicada 260 kilómetros al suroeste de la capital, en la provincia de Manabí, cuyas costas son señaladas como apetecidas rutas de narcotraficantes para llevar grandes cargamentos de droga a destinos en otras partes de América y Europa, principalmente.

Ecuador afronta la más grave crisis de inseguridad y violencia en su historia, que se desató en 2021 en las principales cárceles del país y que autoridades han atribuido a la disputa de grupos de delincuencia organizada que operan dentro y fuera de prisión.

En un intento por contener la violencia, el gobierno ha firmado varios decretos de estado de excepción, los últimos con vigencia en las provincias costeras, entre ellas Manabí, donde se registran constantemente ataques armados, secuestros, sicariatos, robos y extorsiones.