Daily Munch: La clave para estudiar con el estómago lleno

Daily Munch es un servicio de entrega de comida que colabora con comercios alimenticios cercanos a la Universidad San Francisco de Quito.

Hoy hablamos de Daily Munch, un servicio de entrega de comida diseñado por estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), para satisfacer las necesidades alimentarias de la comunidad. El proyecto es una de las ideas presentadas en ‘Metanoia’, una exhibición de proyectos de la universidad y nace con la misión de facilitar el tiempo de los estudiantes y asegurarse de que ninguno se salte sus comidas.

¿Cómo funciona?

Actualmente, Daily Munch no está disponible para el público en general y no es descargable al menos no por el momento. Si bien el servicio fomenta la toma de decisiones informadas sobre la alimentación, no se trata específicamente de una aplicación de conteo de calorías ni una aplicación nutricional. Aunque dentro de la aplicación existen categorías con opciones de comida saludable, el enfoque principal de Daily Munch es asegurarse de que los estudiantes se alimenten adecuadamente sin descuidar sus estudios.

Daily Munch es un servicio de entrega de comida que se basa en la colaboración con comercios alimenticios ubicados en los alrededores de la universidad. Su objetivo principal es facilitar el tiempo de la comunidad USFQ y garantizar que todos los estudiantes puedan disfrutar de comidas satisfactorias. Además, busca crear experiencias en el campus que promuevan hábitos alimenticios saludables y eviten que se salten comidas.

Para comprender de cerca los hábitos alimenticios de los estudiantes, Daily Munch utiliza trackers. Estos trackers consisten en stickers y un reloj que permiten recopilar información sobre los alimentos consumidos, la frecuencia de las comidas y las horas en las que se realizan. De esta manera, se obtiene una visión detallada de los patrones alimenticios de los estudiantes y se puede brindar un mejor apoyo y servicio.

El enfoque del comercial y merchandising de Daily Munch forma parte de una visión futurista y utópica de cómo sería el mundo con la presencia de Daily Munch.

La aplicación tiene como público objetivo los estudiantes de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), donde el 80% de los encuestados considera que los estudios son más importantes. Otros resultados arrojan que el 30% dedica poco tiempo para alimentarse correctamente, mientras que el 43% de los encuestados solo ingiere snacks.

Por esta razón Daily Munch busca crear experiencias en el campus, fomentando un sentido de comunidad entre los estudiantes. En el futuro plantean ofrecer el servicio a trabajadores de distintas oficinas, quienes muchas veces olvidan la importancia de mantener un hábito alimentario saludable.

Si eres parte de la comunidad USFQ descarga la aplicación Daily Munch y descubre una nueva forma de disfrutar de comidas satisfactorias y nutritivas sin comprometer el tiempo académico.

Importancia de la aplicación

Promoción de la salud : La aplicación puede brindar a los estudiantes acceso a recursos y consejos nutricionales, que les ayuden a mantener una alimentación saludable. Esto no solo impacta en su bienestar físico, sino también en su salud mental y emocional, ya que alimentarse de forma adecuada puede mejorar el estado de ánimo y la concentración.

: La aplicación puede brindar a los estudiantes acceso a recursos y consejos nutricionales, que les ayuden a mantener una alimentación saludable. Esto no solo impacta en su bienestar físico, sino también en su salud mental y emocional, ya que alimentarse de forma adecuada puede mejorar el estado de ánimo y la concentración. Ahorro de tiempo: Al proporcionar opciones rápidas y saludables de comida la aplicación permite a los estudiantes optimizar su tiempo y encontrar soluciones prácticas para comer saludablemente, incluso cuando están ocupados con sus estudios. Esto les ayuda a evitar la tentación de recurrir a opciones poco saludables o saltarse comidas por completo.

Al proporcionar opciones rápidas y saludables de comida la aplicación permite a los estudiantes optimizar su tiempo y encontrar soluciones prácticas para comer saludablemente, incluso cuando están ocupados con sus estudios. Esto les ayuda a evitar la tentación de recurrir a opciones poco saludables o saltarse comidas por completo. Facilita la toma de decisiones: Desde el punto de vista educativo, Daily Munch ha implementado una estrategia para observar de cerca los hábitos alimenticios de los estudiantes. Para lograrlo, se utilizan stickers y un reloj como herramientas de seguimiento. Estos elementos se colocan en los dispositivos móviles de los estudiantes y les permiten registrar no solo los alimentos que consumen, sino también la frecuencia con la que comen y las horas en las que realizan sus comidas

Desde el punto de vista educativo, Daily Munch ha implementado una estrategia para observar de cerca los hábitos alimenticios de los estudiantes. Para lograrlo, se utilizan stickers y un reloj como herramientas de seguimiento. Estos elementos se colocan en los dispositivos móviles de los estudiantes y les permiten registrar no solo los alimentos que consumen, sino también la frecuencia con la que comen y las horas en las que realizan sus comidas Conciencia y educación: Al proporcionar información y recursos sobre los desafíos alimentarios específicos que enfrentan los estudiantes, la aplicación contribuye a crear conciencia sobre la importancia de una alimentación equilibrada. Además, educa a los usuarios sobre la relación entre la nutrición y el rendimiento académico, ayudándoles a comprender cómo su alimentación afecta su desempeño en los estudios.

Al proporcionar información y recursos sobre los desafíos alimentarios específicos que enfrentan los estudiantes, la aplicación contribuye a crear conciencia sobre la importancia de una alimentación equilibrada. Además, educa a los usuarios sobre la relación entre la nutrición y el rendimiento académico, ayudándoles a comprender cómo su alimentación afecta su desempeño en los estudios. Apoyo y comunidad: La aplicación puede crear un espacio en el que los estudiantes comparten sus experiencias, consejos y además, de motivación. Esto fomenta un sentido de comunidad y apoyo entre los alumnos, brindándoles un ambiente favorable para abordar los desafíos alimentarios y encontrar soluciones juntos.

Daily Munch ya tiene varias solicitudes y se posiciona como una solución integral y conveniente para los estudiantes de la USFQ, abordando los desafíos alimentarios y promoviendo hábitos alimentarios saludables. Con su enfoque en la calidad de la comida, la facilidad de uso de la aplicación y la creación de experiencias en el campus, esta aplicación podría cambiar la forma en la que los estudiantes se alimentan, mejorando su bienestar y su calidad de vida en general.