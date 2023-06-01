Caso Gabela: Perito encontró tres versiones diferentes del tercer informe

jueves, junio 1, 2023

El perito argentino Roberto Meza aseguró, este jueves 1 de junio de 2023, que sí será posible reconstruir el informe, conocido como el tercer producto, en el que se podría conocer a los presuntos responsables de la muerte del excomandante de la Fuerza Aérea Jorge Gabela.

En mayo del 2013 Meza entregó dicho informe con las conclusiones del caso. Sin embargo, el documento desapareció, por lo que la Corte Constitucional ordenó reconstruirlo.

El perito explicó que de los 10 elementos probatorios, necesarios para la reconstrucción, ocho se encuentran en las 16 cajas de información entregadas por el Gobierno.

Jeannine Cruz, una de las comisionadas del caso Gabela, informó que los elementos restantes ya han sido solicitados a las instituciones públicas. Además, se indicó que en 60 días se espera presentar todos los nombres que contenía el tercer producto.

Análisis de la información

El perito indicó que luego de la revisión de la información no encontraron rastros del tercer producto entregado en 2013.

Sin embargo, sostuvo que en las cajas entregadas por la Secretaría de Seguridad encontraron tres versiones de dicho documento, pero ninguno con la firma de Meza. Además, que las conclusiones no eran las que él y su equipo redactaron.

Meza detalló que las tres versiones tienen diferentes números de páginas, características y conclusiones.

La primera, de 96 páginas, concluye que la muerte del general Gabela fue un caso de delincuencia común.

La segunda, de 108 páginas, concluye que la muerte fue delincuencia común no relacionada con el caso de los helicópteros Dhruv.

La tercera, de 45 páginas, habla de robo y descarta otra posibilidad.

Según Meza, estas conclusiones son “completamente diferentes a las que nosotros llegamos”. “Es algo completamente montado“.

Asimismo, el perito indicó que en la caja remitida por la Presidencia, se encontró el informe final del Comité Interinstitucional, con fecha junio de 2015. Aunque dijo que este sí contiene firmas, anexos y fue emitido dos años después de la entrega del tercer producto. Resaltó que tiene como base una de las versiones alteradas del tercer producto.